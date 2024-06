Duello tra Napoli e Milan per Lukaku: il piano dei rossoneri per beffare Conte!

Importanti novità riguardanti il mercato del Napoli e in particolare il futuro di Romelu Lukaku, con il quale si profila un duello con il Milan.

Sono giorni molto caldi per il calciomercato. Tanti i club che si stanno muovendo per allestire rose competitive in vista della prossima stagione, tra cui c’è il Napoli del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto infatti affidare il nuovo corso dei partenopei al miglior allenatore libero su piazza. La scelta ha subito scatenato l’entusiasmo nell’ambiente napoletano, che ora si aspettano un grande mercato da parte della società.

Molto dipenderà dal futuro di Victor Osimhen. Qualora il nigeriano dovesse essere ceduto per il valore della clausola rescissoria, da ben 130 milioni di euro, il Napoli punterà forte su Romelu Lukaku. Il belga è un pallino di Antonio Conte, che l’ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per l’attacco. In Italia c’è però la forte concorrenza del Milan.

Calciomercato, il Milan vuole cedere Origi per provare ad anticipare il Napoli su Lukaku

I rossoneri sono ancora in trattativa con il Chelsea, che per ora – riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – non scende dalla richiesta di 44 milioni di euro (valore della clausola rescissoria del belga, ndr), cosa che sta rallentando l’affare. Ecco quanto evidenziato:

“Conte vuole Lukaku e il giocatore farebbe carte false per poter lavorare con lui, corteggiato anche dal Milan. Il Chelsea vuole però il pagamento della clausola o quanto meno una cifra che si avvicini ai 44 milioni. Ecco perché c’è uno stallo, ma soprattutto perché ancora non si sblocca la trattativa Osimhen che sicuramente non fa parte del progetto Conte per la prossima stagione”.

Il Milan non ha comunque intenzione di mollare la presa e sta provando a reperire i fondi necessari all’acquisto cedendo qualche altro giocatore, tra cui Divock Origi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le diverse proposte di trasferimento, ci sarebbero anche dei club del campionato turco. Il Milan sta spingendo per accelerare la pratica della cessione, con l’intento di incassare circa 10 milioni. L’addio di Origi potrebbe permettere alla dirigenza rossonera di far partire così l’assalto a Romelu Lukaku.

Lo scopo del Milan è quello di regalare un nuovo centravanti a mister Fonseca al più presto possibile. La società rossonera vorrebbe mandare in porto il colpo Lukaku tramite la formula del prestito. Tuttavia, il Chelsea non apre a questa formula e ha confermato di voler cedere il calciatore solo a titolo definitivo. Come alternativa, il Milan starebbe considerando anche Tammy Abraham, attaccante della Roma.