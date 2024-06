Napoli, novità a sorpresa sul ruolo di Oriali: cambia tutto

In casa Napoli, in attesa di nuovi arrivi dal calciomercato, c’è una sorpresa che riguarda il ruolo dirigenziale di Lele Oriali.

Il Napoli è pronto per iniziare la stagione 2024/25. Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte, di fatto,è sempre più vicino il ritiro di Dimaro, visto che inizierà il prossimo 11 luglio. Tuttavia, in attesa di questa prima fase della preparazione che avverrà in Trentino, il tecnico pugliese ha già ribadito che avrà la completa gestione del calciomercato.

L’ex ct della Nazionale italiana, infatti, ha affermato che deciderà lui chi andrà via o meno dal Napoli in questa sessione estiva di campagna acquisti. Al netto di Victor Osimhen, infatti, Antonio Conte avrà sempre l’ultima parola sul futuro di un giocatore del Napoli. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha lasciato la cosiddetta carta bianca all’ex allenatore di Juve ed Inter che, nel frattempo, ha portato con sé anche Gabriele Oriali. Proprio su quest’ultimo, inoltre, bisogna sottolineare un importante aggiornamento sul ruolo che ricoprirà nel club partenopeo.

Napoli, Oriali sarà il coordinatore dello staff tecnico: Paolo Real sarà il team manager

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il team manager del Napoli sarà Paolo Rea. Mentre Lele Oriali sarà il coordinatore dello staff tecnico. Antonio Conte, dunque, ha portato con sé anche un grande stravolgimento anche dal punto di vista dirigenziale.

Come confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri, infatti, l’ex team manager Giuseppe Santoro si occuperà del settore giovanile del Napoli. Oltre a quella che ci sarà nel proprio parco giocatori, quindi, il club partenopeo sta attuando una vera e propria rivoluzione anche nei ruoli dirigenziali, visto che non bisogna mai dimenticare l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo azzurro.

Proprio l’ex dirigente della Juventus è al lavoro per cercare di regalare ad Antonio Conte dei giocatori che si sposino al meglio con le sue richieste. Dopo Rafa Marin, infatti, il Napoli è forte pressing per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Alessandro Buongiorno del Torino. Il club partenopeo, quindi, ha offerto 30 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta di Urbano Cairo è di poco superiore, ovvero 35 di milioni più bonus.

Per l’attacco, invece, il primo nome per Antonio Conte è sempre quello di Romelu Lukaku, anche se prima della cessione di Victor Osimhen non si può compiere l’ultimo passo per arrivare al centravanti belga.