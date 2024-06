Mercato Napoli, può spuntare la clamorosa suggestione dal Barcellona: tutte le cifre

Il calciomercato del Napoli è in movimento, una nuova suggestione potrebbe essersi presentata dinanzi gli occhi di Manna.

L’era Antonio Conte è iniziata, il tecnico pugliese si è presentato in conferenza stampa in questa settimana, definendo in maniera chiara e lineare i progetti del suo nuovo Napoli. Un Napoli che è in fase di studio, anche in sede dirigenziale, con il neo direttore sportivo Giovanni Manna pienamente operativo e che avrebbe già definito il primo colpo, Rafa Marin. Il difensore scuola Real Madrid, potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, in modo da partire con la squadra per il ritiro di Dimaro.

Rispetto a quanto si credeva inizialmente, non si cambierà tutto, certo, qualche addio ed annesso neo arrivo ci sarà, ma sono vari i calciatori su cui Conte ha già deciso di fare affidamento, nomi esplicitamente indicati proprio pochi giorni fa a Palazzo Reale.

Occasione dalla Spagna per il Napoli? Il talento del club è in uscita, Manna ci pensa?

Davanti il Napoli saluterà Osimhen, il nigeriano a causa di un accordo raggiunto antecedentemente all’arrivo di Conte in azzurro tenterà una nuova esperienza, discorso diverso per Kvaratskhelia, che resterà al 100% in maglia partenopea per la terza stagione consecutiva.

In attacco, quindi, qualcosa cambierà, dalla Spagna, Sport.es, potrebbe aver fornito quest’oggi una nuova idea al direttore sportivo azzurro. Ansu Fati rientrerà a Barcellona dopo il prestito in Premier League, dove ha vestito la maglia del Brighton, ma non avrà possibilità di giocarsi le proprie carte. Secondo il portale spagnolo, il club avrebbe comunicato all’ex bambino prodigio di non puntare su di lui.

L’esterno offensivo, classe 2002 e solamente ventunenne, potrebbe quindi rivelarsi una clamorosa occasione di mercato. Secondo Transfermarkt il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, per uno stipendio, che stando a quanto riportato da Calcio & Finanza, non supererebbe invece i 3 milioni d’euro. In pratica cifre “green”, cifre da Napoli, da sempre attento a profili giovani e futuribili.

Giusto specificare come ad oggi non ci sia nessuna trattativa tra le parti. Il Napoli è impegnato a chiudere i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, oltre che sul reparto arretrato, ma nel giro del mese di luglio, con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, potrebbe avvenire qualche accelerata. Immaginare un sondaggio per Ansu Fati, viste le condizioni, non sarebbe di certo impossibile, staremo a vedere.