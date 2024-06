Calciomercato Napoli, Conte blocca la cessione: resta a sorpresa

Dopo la sua conferenza stampa di presentazione di mercoledì scorso, Antonio Conte ha preso un’altra decisione importante per il suo Napoli.

Da mercoledì scorso, di fatto, è iniziata l’era Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, ha tenuto la prima conferenza stampa da allenatore del Napoli. L’ex ct della Nazionale italiana, di fatto, è stato perfetto, visto che ha già ribadito tantissime di quelle che saranno le sue priorità. La prima in assoluto è quella di rispettare la cultura del lavoro.

Mentre gli altri ‘diktat’ di Antonio Conte sono stati per le tante indiscrezioni di calciomercato che stanno toccando in queste settimane il Napoli. Intorno al club partenopeo, infatti, stanno circolando tante voci sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Proprio su questo fronte bisogna registrare delle importanti novità per un calciatore di proprietà della squadra di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Antonio Conte ha bloccato anche la cessione di Natan: svelato il motivo

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano italiano de ‘Il Corriere dello Sera’, infatti, la cessione di Natan è stata bloccata dallo stesso Antonio Conte. Il tecnico pugliese, dunque, ha deciso di valutare in ritiro il difensore centrale brasiliano prima di dare il suo consenso definitivo ad un suo possibile addio.

Su Natan si era parlato di una possibile cessione al Verona in prestito, ma il club veneto ora dovrà aspettare almeno qualche settimana. Il difensore brasiliano, quindi, avrà l’occasione di farsi notare da Antonio Conte e giocarsi le proprie opportunità di far parte della difesa del Napoli della prossima stagione.

L’ex calciatore del Red Bull Bragantino era stato acquistato per circa 10 milioni di euro per sostituire Kim Min-Jae, ma è stato tra le più grandi delusione di un’annata davvero traumatica. Una volta esonerato Rudi Garcia, di fatto, Natan è scomparso dai radar sia di Walter Mazzarri che di Francesco Calzona.

Natan, quindi, avrà una seconda occasione, ma bisogna anche dire che il Napoli si rinforzerà in maniera davvero importante nel reparto arretrato. Dopo Rafa Marin, che effettuerà le visite mediche di rito prima del ritiro di Dimaro, il club partenopeo sta cercando di portare in azzurro Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle grosse novità nella difesa del team campano.

Oltre a quelle di Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo, quindi, Antonio Conte ha ‘bloccato’ anche la cessione di Natan.