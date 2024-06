Svolta Lukaku, La Repubblica non ha dubbi: ultim’ora sull’affare tra Napoli e Chelsea

Svolta in attacco per il Napoli: arriva l’ultim’ora sulla trattativa per Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku è il principale obiettivo per l’attacco partenopeo. Antonio Conte lo vuole a Napoli e il gigante belga sembra essere abbastanza entusiasta dell’idea di vestire azzurro e di essere allenato di nuovo dall’ex Juve. Victor Osimhen dirà addio al popolo napoletano non appena arriverà a De Laurentiis un’offerta convincente per la sua cessione.

Su di lui ci sono PSG, Chelsea ed Arsenal ma finora nessun club sembra essere disposto a pagare interamente la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Una situazione che, complice l’infortunio di Osimhen, potrebbe complicare sulle tempistiche i piani di De Laurentiis, Manna e Conte. Intanto l’allarme Kvara sembra essere rientrato e, di conseguenza, la dirigenza azzurra si sarebbe concentrata sul mercato in entrata del Napoli.

I reparti da migliorare sono maggiormente la difesa, come evidenziato dallo stesso Conte, ed il centrocampo data la disponibilità consistente in attacco: Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Jesper Lindstrom, Cyril Ngonge, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. A mancare è solo la punta che, come sopra citato, nei pensieri di Conte dovrebbe essere proprio Romelu Lukaku, nell’ultima stagione alla Roma con cui si è messo in mostra con 21 gol stagionali. Nelle ultime ore, La Repubblica si sbilancia in maniera decisa in merito all’affare tra Napoli e Chelsea per Lukaku.

Lukaku al Napoli? C’è l’accordo con il Chelsea!

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, il Napoli avrebbe trovato un’intesa di massima con il club inglese, volenteroso di cedere il centravanti belga quanto prima. Le prime richieste del Chelsea sono state categoriche e poco trattabili: una cifra dai 30 milioni in su o il pagamento della clausola rescissoria di 44 milioni di euro.

Condizioni che a De Laurentiis stavano un po’ strette e che per un momento hanno sfiduciato un po’ la trattativa. La forte volontà del calciatore di passare al Napoli ed essere allenato da un mister del calibro di Conte ha spinto il Chelsea a cedere rispetto all’offerta degli azzurri, intorno ai 25 milioni di euro.

Il Chelsea, di conseguenza, pur di liberarsi di Lukaku e di non lasciarlo partire in prestito per la seconda stagione consecutiva, avrebbe deciso di liberarsi del calciatore a titolo definitivo, secondo quanto confermato anche dalla versione online de “La Repubblica”. Alla fine di Euro 2024, verrà definito il tutto e il calciatore molto probabilmente diventerà l’erede di Osimhen.