Arriva gratis al Napoli, Fabrizio Romano conferma: “Trattativa avanzata”

La conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano, il Napoli lavora per il nuovo attaccante: colpo a costo zero

De Bruyne, ma non solo. Il Napoli lavora sugli svincolati. E tra i colpi principali da concludere è necessario lavorare per rinforzare l’attacco. Romelu Lukaku da solo non basterà con una squadra protagonista anche in Champions League.

Ci sarà una rivoluzione quest’estate. Tanti addii e tanti nuovi arrivi. Il Napoli vuole acquistare il cartellino di un calciatore già seguito tempo fa, che praticamente potrebbe inseguire le orme di Victor Osimhen. Esploso in Belgio, cresciuto in Francia e poi…l’azzurro.

Jonathan sulle tracce di Osimhen: Napoli prova l’anticipo su Juve e Inter

Nel 2020, il Lille lasciò Osimhen al Napoli e così andò dritta sul campioncino canadese che stava iniziando a farsi notare in Belgio, al Gent. In poco tempo, David ha rubato l’attenzione mediatica e dei maggiori club d’Europa. Il Lille aveva fatto ancora centro.

In questi mesi in cui l’attaccante classe 2000 non ha rinnovato con i francesi, si sono fatte avanti diverse società di Serie A. In primis, il Napoli, ma anche l’Inter e la Juventus che devono rinforzare i propri reparti. Jonathan è un giocatore apprezzatissimo, un affare da cogliere al volo.

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha già presentato un’offerta a Jonathan David e lo stato della trattativa sarebbe piuttosto avanzato. Il giocatore lascerà da svincolato il Lille, dove ha trascorso le sue ultime cinque stagioni. Già l’anno scorso il club azzurro provò ad attivarsi per il bomber canadese, ma questa volta sembra esserci maggior ottimismo.

La conferma di Fabrizio Romano

Il giornalista ed esperto di calciomercato, ha confermato l’interesse del club azzurro attraverso un post su X e ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore.

“Il Napoli ha presentato una proposta a Jonathan David e sono in corso trattative avanzate per un trasferimento gratuito. Inviata un’importante proposta economica al giocatore che lascerà il Lille a fine stagione. Ci sono dettagli ancora importanti da chiarire, ne parleremo più avanti”

Dunque, il club partenopeo si sta muovendo alla ricerca del colpo perfetto. Napoli vuole essere protagonista dell’estate. Kevin De Bruyne è un sogno realizzabile. Ancor di più Jonathan David. Questi due possibili acquisti potrebbero far lievitare l’entusiasmo della piazza partenopea.