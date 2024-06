Mikautadze al Napoli con Kvaratskhelia? Che risposta del georgiano: nessun dubbio

Mikautadze ha risposto ad una domanda su un possibile arrivo al Napoli per giocare insieme a Kvaratskhelia: risposta sorprendente.

La Georgia è una delle sorprese di questo Europeo: la squadra allenata da Sagnol, alla sua prima partecipazione in assoluto ad un grande torneo, è infatti riuscita a superare la fase a gironi grazie alla vittoria ottenuta per 2-0 contro il Portogallo. Grande gioia così anche per la stella del Napoli Kvaratskhelia, che ha ancora una volta stupito l’Europa per le sue incredibili qualità.

Ad emerge nella compagine di georgiana non è stato però il solo attaccante azzurro, ma anche altri calciatori, tra cui il portiere del Valencia Mamardashvili e, soprattutto, l’attaccante del Metz Mikautadze, anche attuale capocannoniere della competizione. Sicuramente quest’ultimo cambierà squadra, essendo in prestito con diritto di riscatto al Metz che però è retrocesso in Ligue 2 (la serie B francese).

Mikautadze al Napoli? Sentite che risposta!

Il giocatore ha parlato del suo futuro in un’intervista nell’edizione odierna di Repubblica, dove ha risposto anche relativamente ai dubbi sul suo futuro. In primis, gli è stato chiesto se gli fosse piaciuto giocare in Italia e lui ha chiosato senza alcun dubbio in modo affermativo.

Ancora più diretta la successiva domanda, relativa ad una possibile miltanza insieme a Kvaratskhelia al Napoli: “Magari! Io e Khvicha siamo davvero una bella coppia, ci integriamo benissimo, ci intendiamo ad occhi chiusi. Lui è il nostro trascinatore, il nostro punto di riferimento. Sono contento che contro il Portogallo si sia sbloccato, dopo le prime due partite era un po’ frustrato“.

L’attaccante così apre alla pista Napoli, che è un’opzione assolutamente possibile in virtù dei possibili addii di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Il primo ha una clausola da 120 milioni e il suo addio sembra oramai scritto: chissà se non possa rientrare nel toto-sostituto anche il talento georgiano. Considerando però il peso di dover dirigere l’attacco azzurro, Mikautadze potrebbe anche essere trattato come possibile vice del nuovo bomber al posto del Cholito, il quale ha reclamato più spazio. Comunque, le ultime news di mercato danno in testa le soluzioni francesi per il futuro dell’attaccante, con il Monaco in testa. Bisogna registrare, comunque, il gradimento del calciatore nei confronti della destinazione azzurra: chissà se la dirigenza partenopea non ci faccia quindi un pensierino.