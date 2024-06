Vuole tornare subito in Serie A, occasione pazzesca: il Napoli si fionda

La difesa del Napoli avrà bisogno di cambiamenti, come confermato dallo stesso Conte ieri: un ex obiettivo sarebbe tornato in auge.

La conferenza stampa di Antonio Conte è stata un successo. Deciso, grintoso e quadrato, come sempre dimostrato in carriera, l’ex Juventus ed Inter ha definito le linee del progetto Napoli, chiudendo sul nascere i casi e le annesse polemiche di calciomercato.

Il salentino, come lucidamente ammesso, è però consapevole delle difficoltà incontrate dal suo nuovo club la scorsa stagione, in particolar modo nel reparto arretrato. “Interverremo, ci sarà un cambio generazionale”, dichiarazioni esplicite, che hanno fatto intendere la necessità di un intervento in difesa, dove ad oggi, il solo Rrahmani pare certo della permanenza tra i centrali. Insomma: Juan Jesus, Natan e Ostigard sarebbero tutti sul piede di partenza, a titolo definitivo, oppure in prestito, ma il loro futuro, pare lontano dall’ombra del Vesuvio.

Difensore Napoli, ritorno di fiamma in vista? Le ultime sull’ex centrale della Serie A

Non è un caso se il primo acquisto dell’era Conte è stato proprio Rafa Marin, mastodontico centrale spagnolo scuola Real Madrid. Il difensore, che si è ben distinto nell’ultima stagione all’Alaves in Liga, a breve verrà ufficializzato iniziando il ritiro con i nuovi compagni. Gli interventi in entrata dovrebbero essere almeno due, forse tre, motivo per cui un altro paio di centrali mancherebbero ancora.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sarebbe stato registrato un ritorno di fiamma per un ex obiettivo azzurro. Si tratta di Radu Dragusin, ex difensore del Genoa, vicinissimo al Napoli nel gennaio 2024, quando alla fine il richiamo della Premier League ebbe la meglio sulle preferenze del rumeno.

A seguito di sei mesi non esaltanti in terra inglese, Dragusin, autore di un ottimo Europeo con la sua selezione, potrebbe ritornare in Serie A. Tra le opzioni, secondo la rosea, ci sarebbe anche il Napoli, un Napoli, che non starebbe osservando solamente l’ex Genoa, ma anche un altro profilo esperto del massimo campionato italiano, si tratta di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, dal 2022 in Friuli.

Infine, l’ultima opzione verrebbe dalla Germania, per la precisione Wolfsburg, Maxence Lacroix, difensore francese ventiquattrenne, in scadenza nel 2025. Una situazione favorevole vista la durata dell’accordo con i tedeschi, che potrebbe permettere al Napoli di giocare sul prezzo in sede di trattativa. Staremo a vedere.