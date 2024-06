Calciomercato, non solo Lucca: il Napoli segue un altro centravanti italiano

Non solo Osimhen, anche Simeone potrebbe lasciare Napoli, per questa motivazione Manna starebbe visionando più bomber.

Ci saranno vari cambiamenti in quel di Napoli. Antonio Conte è stato chiaro nel corso della conferenza di ieri, le decisioni finali spetteranno sempre e comunque a lui. Pochi ma definiti incedibili, tra questi: Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka ed Anguissa. Non è presente Osimhen, che come lucidamente ammesso dallo stesso allenatore salentino, aveva preso accordi antecedenti con la società, accordi in cui lo stesso ex Inter e Juventus non ha potuto metter bocca.

Osimhen saluterà la città partenopea dopo ben quattro anni, quattro annate che hanno portato in dote uno scudetto vinto da capocannoniere ed un rinnovo monstre, il più ricco dell’era Aurelio De Laurentiis.

Napoli, per l’attacco piace un altro attaccante italiano: le ultime sul bomber

Non solo Osimhen però, secondo le indiscrezioni rilasciate dai principali addetti ai lavori, anche Giovanni Simeone potrebbe salutare il Maradona dopo due anni. Il “Cholito” sarebbe voglioso di tornare protagonista assoluto, dopo due campionati vissuti da comprimario in cui soprattutto nel primo, è stato determinante per lo scudetto. Per l’argentino ci sarebbe la fila, soprattutto in Serie A, motivo per cui, al Napoli potrebbero servire ben due attaccanti.

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca rappresenta un’idea da qualche settimana, l’ex Pisa piace parecchio, ma l’Udinese, che lo ha acquistato per 9 milioni, non lo cederebbe per una cifra inferiore, anzi, i friulani sarebbero ovviamente intenzionati a registrare una corposa plusvalenza.

Sempre la rosea, però, ha indicato un altro nome attenzionato da Giovanni Manna. Si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo retrocesso, autore di ben 12 goal nell’ultimo campionato. Il prodotto del vivaio dell’Inter, verrebbe ceduto dal club emiliano solamente per 15 milioni, una cifra ritenuta troppo esosa dal Napoli e non solo. Sull’attaccante, infatti, ci sarebbe anche il Parma neopromosso, che avrebbe già risposto picche alla richiesta del Sassuolo.

Insomma, situazioni da monitorare, in attesa di sviluppi sul fronte più importante, quello relativo alla cessione di Osimhen. Dai milioni derivanti dall’uscita del nigeriano, dipenderà tanto delle strategie del Napoli, che attraverso l’elevata cifra che ne deriverebbe, potrebbe chiudere per più operazioni in entrata. Insomma, non resta che attendere, ma a quanto pare il futuro degli azzurri passerà ancora per il nigeriano, questa volta non a suon di goal però.