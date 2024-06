Calciomercato Napoli, salta il colpo: piaceva come erede di Osimhen

Sfuma l’ennesimo centravanti presente nella lista dei desideri di Giovanni Manna, raggiunto l’accordo con il club di Premier.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante che rimpiazzi Victor Osimhen, prossimo alla partenza dopo quattro esaltanti stagioni all’ombra del Vesuvio. Il bomber nigeriano, dopo aver firmato il rinnovo di contratto la scorsa stagione, ha stretto un patto con ADL che darà il via libera alla partenza non appena saranno sborsati i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Di conseguenza, la dirigenza ha avviato il casting per l’erede del famelico attaccante. Tra i profili attenzionati da Giovanni Manna vi era un talento del Celta Vigo, ma gli azzurri dovranno rinunciare alla promessa.

Il giocatore, infatti, è prossimo alla firma con un club di Premier League: si riduce la lista degli eredi di VO9.

Napoli, salta Strand Larsen: va al Wolverhampton

Il Napoli dovrà cancellare Jorgen Strand Larsen dalla lista dei desideri per il post Osimhen. L’attaccante del Celta Vigo ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton, club in cui si trasferirà per 30 milioni di euro. Questa la notizia riferita dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio profilo X che mette in pericolo il Napoli. Gli azzurri vedono diminuire ulteriormente i centravanti su cui puntare, la situazione è ancora indefinita.

Tutto passerà, infatti, dal pagamento della clausola rescissoria che lega Osimhen agli azzurri. La dirigenza partenopea è in attesa di un big club disposto a pagare la tripla cifra, solo in un secondo momento si procederà per l’acquisto del nuovo attaccante.

Strand Larsen aveva attirato l’attenzione di Giovanni Manna grazie alle 13 reti e i 3 assist messi a segno nell’ultima stagione di Liga in 37 partite disputate. Il norvegese si farà conoscere nel campionato del connazionale Haaland, il Napoli rimarrà spettatore. Giovanni Manna è pronto a fiondarsi su Romelu Lukaku, fresco di indizio social che sta facendo sognare i tifosi azzurri. Il belga è il candidato numero uno a raccogliere l’eredità del bomber africano, il centravanti del Chelsea è entusiasta della possibilità di riabbracciare Antonio Conte. Se la pista Big Rom dovesse saltare, la dirigenza potrebbe intensificare i contatti con Santiago Gimenez del Feyenoord. Il messicano è tra i preferiti della società campana, chiamata a stringere per l’arrivo del nuovo attaccante che farà impazzire di gioia il Diego Armando Maradona.

Nulla da fare per Larsen, il colpo è definitivamente sfumato. Si fa sempre più povera la lista dei candidati a prendere la numero 9 napoletana.