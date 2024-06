Lukaku-Napoli, la mossa social fa impazzire i tifosi: indizio di mercato? FOTO

Il centravanti belga fa sognare il popolo napoletano, dopo le dichiarazioni al miele per Conte ecco l’apprezzamento social.

Giorni di grandissimo entusiasmo in casa Napoli, in seguito alla conferenza stampa di presentazione tenuta da Antonio Conte. Il tecnico leccese ha dato il via alla propria avventura napoletana mostrando grande fame di vittoria, oltre che a un apprezzatissimo attaccamento ai colori azzurri. Tra i differenti temi affrontati dall’ex Inter, è apparso l’inevitabile quesito su Romelu Lukaku: Conte non ha esitato a ricambiare le splendide parole dell’attaccante belga nei suoi confronti, facendo sognare tutti i tifosi partenopei.

Non è finita qui: la gioia dei napoletani fatica a placarsi dopo il gesto social delle ultime ore che vede protagonista proprio ‘Big Rom’. L’attaccante di proprietà del Chelsea ha lasciato un indizio che può valere più di tante parole, l’account ufficiale del Napoli è preso d’assalto.

Napoli, like galeotto di Lukaku: tifosi impazziti

Romelu Lukaku continua ad attirare l’attenzione del popolo napoletano. Il centravanti belga, infatti, si è reso protagonista di un gesto social inequivocabile: stiamo parlando del ‘like‘ lasciato a un post condiviso tra Napoli e Antonio Conte, su Instagram, che ritrae proprio il tecnico pugliese nella splendida cornice di Palazzo Reale – sede della presentazione ufficiale. Un gesto social che ribadisce ulteriormente la profonda stima tra l’ormai ex Roma e il vincente allenatore, protagonisti di uno splendido percorso all’Inter. Il like ha inevitabilmente scatenato la fantasia dei tifosi partenopei che sognano l’arrivo del centravanti come erede di Victor Osimhen.

I prossimi giorni saranno fondamentali, dal 1 luglio Lukaku tornerà alla base londinese e gli azzurri proveranno a ingaggiare l’attaccante. Difficile, tuttavia, immaginare che ADL si convinca di pagare la clausola di oltre 40 milioni di euro posta dai blues, chiamati ad abbassare le proprie pretese economiche. La volontà del giocatore di riabbracciare Antonio Conte potrà risultare decisiva, non sono esclusi nuovi contatti tra i due dopo la fine dell’Europeo. In caso di mancato arrivo nel capoluogo campano, l’ipotesi più accreditata per Lukaku sarebbe l’Arabia Saudita. Alcuni club hanno già mostrato interesse per il bomber che non disprezza la destinazione, come da lui stesso annunciato. Giovanni Manna è chiamato a compiere uno splendido lavoro, provando a ricomporre la sensazionale coppia che sta prontamente scatenando le fantasie dei supporters partenopei.

Il gesto social dell’ultim’ora potrebbe valere più di mille parole ma la trattativa è in fase di stallo. Napoli aspetta di abbracciare Big Rom.