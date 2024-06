SSC Napoli, duello con la Roma per il colpo dalla Liga: fissata la valutazione

Il Napoli e la Roma, dopo quello per Federico Chiesa della Juve, stanno per dare vita ad un altro duello in sede di calciomercato.

La giornata di oggi in casa Napoli sarà sicuramente tutta focalizzata su Antonio Conte. Il tecnico pugliese, esattamente alle ore 15.15, terrà infatti la sua prima conferenza stampa da allenatore del team partenopeo. Sia i tifosi che gli addetti ai media, ovviamente, si aspettano ‘tante nuove notizie’ dalle parole dell’ex ct della Nazionale italiana.

Intorno al Napoli, infatti, in queste settimane stanno circolando tantissime indiscrezioni di calciomercato, sia per quanto riguarda trattative in entrata che in uscita. Su questo fronte, infatti, ci sono da valutare i futuri di diversi big: da Giovanni Di Lorenzo, passando per il quasi sicuro partente Victor Osimhen, a Khvicha Kvaratskhelia. Mentre per quanto riguarda i possibili nuovi arrivi bisogna registrare un duello di calciomercato con la Roma.

Calciomercato, Napoli e Roma sul norvegese Larsen del Celta Vigo: ecco le ultime notizie

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli ed il club giallorosso si sono messi sulle tracce di Jorge Strand Larsen. Il 24enne gioca nel team spagnolo del Celta Vigo, ma già è stato in passato in Italia a causa dell’anno trascorso nel Milan Primavera di Gennaro Gattuso.

La clausola rescissoria di Larsen è stata fissata dal Celta Vigo a ben 50 milioni di euro, cifra sicuramente alta per le casse economiche della Roma dei Friedkin. Tuttavia, sempre come quanto scritto dal ‘Corriere dello Sport’, il club galiziano potrebbe riflettere anche su possibili proposte da 22 milioni di euro più bonus, proprio come ha già fatto il Napoli di De Laurentiis ed Conte.

La Roma, quindi, deve ancora presentare un’offerta, ma la trattativa per acquisire le prestazioni del calciatore norvegese è sicuramente reale. Larsen, almeno in un primo mento, aveva fatto sapere che avrebbe preferito giocare in club che disputi l’anno prossimo la Champions League, ma gli affascina comunque la possibilità di poter essere l’attaccante di club importanti come quello giallorosso e partenopeo.

Napoli e Roma, quindi, sono in lotta ancora per un altro giocatore. Queste due squadre, infatti, sono quelle chi sono mosse più concretamente per Federico Chiesa della Juventus. L’attaccante della Nazionale di Luciano Spalletti, almeno di possibili stravolgimenti in futuro, dovrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora’, visto che non dovrebbe rinnovare il contratto con il club bianconero che scadrà l’anno prossimo.