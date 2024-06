Osimhen, il futuro è un rebus: decisione a sorpresa del Napoli

Il Napoli, in attesa della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, ha preso una decisione su Victor Osimhen.

E’ arrivato finalmente il giorno della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Oggi, esattamente alle ore 15.15, il tecnico pugliese terrà a Palazzo Reale la sua prima conferenza stampa da guida tecnica del team campano. Il tecnico pugliese, quindi, si soffermerà anche sulle varie situazioni di calciomercato della squadra partenopea.

La squadra campana, infatti, è al centro di tante trattative che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, in casa azzurra ci sono situazioni da chiarire di diversi giocatori: da Giovanni Di Lorenzo, passando per Khvicha Kvaratskhelia, a Victor Osimhen. Se per i primi due, di fatto, Antonio Conte è al lavoro per convincerli a farli restare, per il futuro del nigeriano bisogna segnalare una decisione a sorpresa da parte del Napoli.

Calciomercato Napoli, Osimhen sarà a Dimaro se non dovessero arrivare delle offerte per lui

Come quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, se non dovessero arrivare offerte da 130 milioni di euro, Victor Osimhen sarà infatti presente al raduno del 9-10 luglio a Castel Volturno. Il giocatore, poi, partirà l’11 luglio successivo alla volta del primo ritiro estivo del Napoli in programma, ovvero quello di Dimaro.

Questa decisione del club partenopeo, di fatto, è un’autentica sorpresa, ma è una conseguenza che, almeno per il momento, non ha ricevuto nessuna chiamata di club disposto a pagare l’intero valore della clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano. Per Victor Osimhen, infatti, si era parlato di opzioni come l’Arsenal ed il Chelsea che, però, si sono momentaneamente defilate.

I ‘Gunners’, vista l’elevata richiesta da parte del Napoli, si sono fiondati su Gyokeres dello Sporting Lisbona. Mentre il Chelsea ha virato su altri obiettivi perché il calciatore nigeriano non convince il nuovo allenatore dei ‘Blues’, ovvero l’italiano Enzo Maresca. Al momento, dunque, le opzioni ‘più calde’ per Victor Osimhen sono quelle che portano al PSG (accostato anche a Kvaratskhelia) e alla Saudi Pro League.

Tuttavia, a differenza dell’estate scorsa, Victor Osimhen non vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Il nigeriano, infatti, vorrebbe andare a giocare nel campionato più seguito al mondo, ovvero la Premier League. Ma, almeno per il momento, non sono arrivate delle offerte concrete. Il Napoli, quindi, si sarebbe messo al lavoro per cercare di trovare una squadra che possa garantirgli qualche giocatore valido in cambio.