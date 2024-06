Napoli, altro rinnovo a sorpresa dopo Folorunsho: contratto fino al 2029

Dopo quello di Michael Folorunsho, nel Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registrare un altro rinnovo a sorpresa fino al 2029.

Del Napoli 2024/25 si sta iniziando a qualcosa. Dopo l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid, infatti, Giovanni Manna ed Antonio Conte sono al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa tornare a qualificarsi per la Champions League. Ieri sera, infatti, c’è stato un incontro tra i vertici del club partenopeo e Mario Giuffredi.

Quest’ultimo, infatti, è l’agente di diversi calciatori del Napoli: da Giovanni Di Lorenzo, passando Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, a Mario Rui e Matteo Politano.

In tale incontro, dunque, si è parlato del futuro dei ben cinque giocatori azzurri, ma in queste ultime ore bisogna segnalare delle novità che riguardano un altro giocatore di proprietà del club partenopeo di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Elia Caprile ha rinnovato il proprio contratto fino al 2029: ecco tutti gli ultimi dettagli

Come quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli ha trovato l’accordo con Elia Caprile per il suo rinnovo di contratto fino al 2029. Il portiere, appena tornato dal prestito annuale all’Empoli, ha rinforzato il suo rapporto con il team campano.

Tuttavia, secondo diverse indiscrezioni di mercato, Elia Caprile non sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione. I dirigenti azzurri ed Antonio Conte hanno infatti preso la decisione di affidarsi ancora da Alex Meret. Anzi, quest’ultimo sarebbe vicino anche ad prolungamento contrattuale fino al 2027.

Antonio Conte, quindi, è ben coperto per quanto riguarda la porta. Sia Alex Meret ed Elia Caprile, infatti, garantiscono un determinato livello di prestazioni. Il primo, oltre ad essere il portiere dello scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina, è stato tra i ‘meno peggio’ della stagione deludente del Napoli di quest’anno.

Elia Caprile, invece, è stato tra i protagonisti della salvezza storica dell’Empoli di Davide Nicola. Una volta sistemata la porta, il Napoli deve rafforzare il reparto centrale. Dopo i disastri dell’anno scorso, il club partenopeo ha la necessità di rinforzarsi assolutamente in questo reparto. Il primo acquisto, per l’appunto, è Rafa Marin, mentre gli altri nomi accostati ai campani sono quelli di Hermoso e Buongiorno. Mentre per l’attacco, di fatto, Giovanni Manna è ‘bloccato’ da Victor Osimhen.

I 130 milioni di euro della clausola, di fatto, stanno diventando un grosso ostacolo per le big del calcio europeo. Al momento, infatti, solo alcune squadre della Saudi Pro League sarebbero disposte ad avvicinarsi ad una cifra del genere, ma Victor Osimhen ha espresso la sua volontà di restare in Europa, specialmente in Premier League.