Futuro Osimhen, contatto diretto della big con il bomber: l’annuncio

Il Napoli, oltre al match di lunedì contro il Bologna, è la centro di una novità sul futuro di Victor Osimhen.

Il Napoli, dopo aver battuto domenica scorsa il Milan, è atteso da un’altra gara davvero fondamentale. Lunedì sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Questa gara, visto anche il match in trasferta dell’Inter contro il Parma, può dire davvero molto per la lotta scudetto. Il Napoli, infatti, non può assolutamente permettersi di perdere ulteriore terreno dai nerazzurri. Tuttavia, in attesa della gara contro il Bologna, in casa azzurra ci sono delle novità sul futuro di Victor Osimhen.

Napoli, Victor Osimhen è la priorità del Manchester United: l’annuncio

A fornirlo, esattamente sul proprio profilo ufficiale di X, è il giornalista vicino al bomber, ovvero Buchi Laba:

“Non c’è nessuna offerta ufficiale, ma il Manchester United ha fatto sapere a Victor Osimhen che lui è la prima opzione. Lo stesso vale anche per una squadra spagnola. Stanno spingendo con forza da mesi”.

Il Manchester United, dunque, sta premendo fortemente su Victor Osimhen. Su quest’ultimo, però, bisogna registrare l’interesse di altre squadre: dalla Juve, passando per l’Arsenal, al Chelsea.