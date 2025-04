Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha il suo preferito: l’obiettivo

Aurelio De Laurentiis ha scelto il suo preferito per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Milan, di fatto, gli azzurri lunedì prossimo saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano.

Questa gara, di fatto, sarà fondametnale per la corsa scudetto. Gli emiliani, infatti, stanno vivendo un grandissimo momento. Il Napoli, dal canto suo, ha l’obbligo di battere il Bologna per restare in corsa per lo scudetto. Nel frattemo, però, in casa azzurra bisogna segnalare una decisione in sede di calciomercato.

Napoli, Beukema costa troppo: De Laurentiis ha scelto il sostituto

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportmediaset’, oltre a Ferguson, il Napoli sta seguendo anche un altro giocatore del Bologna: Beukema. Tuttavia, per quest’ultimo i dirigenti del Bologna vogliono la bellezza di 30 milioni di euro.

Viste queste richieste dei dirigenti rossoblù, quindi, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione su chi sarà il primo obiettivo per rinforare il reparto difensivo: Oumar Solet dell’Udinese. Da segnalare, però, una forte concorrenza per il centrale friulano.