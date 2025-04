Lotta scudetto, Napoli avvisato: il big dell’Inter non ha dubbi

Per il Napoli è arrivato un messaggio da uno dei big dell’Inter.

Dopo aver battuto il Milan di Sergio Conceicao per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé una gara ancora più ardua. Lunedì sera, infatti, gli uomini di Antonio Conte saranno di scena al Renato Dall’Ara una delle squadre più in forma di questo momento: il Bologna.

Gli emiliani, infatti, arrivano a questo amatch da una serie di risultati davvero impressionate. Il Napoli, dal canto suo, non può rischiare di perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista. Proprio dalla squadra nerazzurra, nel frattempo, è arrivato un messaggio per il team partenopeo.

Marcus Thuram: “Il meglio dell’Inter deve ancora venire”

Marcus Thuram, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘CBS Golazo’, ha infatti rilasciato queste due dichiarazioni:

“Credo che il meglio dell’Inter ancora debba venire, abbiamo di fronte a noi una serie di partite molto importanti. Abbiamo una serie di campioni ed i campioni si vedono nelle sfide decisive”.

Il giocatore nerazzurro ha poi concluso il suo intervento:

“Triplete? Sono onesto nel dirlo, ma non ne parliamo. Il nostro pensiero è solo quello di vincere la prossima partita”:

Antonio Conte e la rincorsa all’Inter: cosa aspettarsi dal Napoli

Antonio Conte, dal canto suo, non è assolutamente il tipo da tirarsi indietro davanti alle difficoltà. La sua storia parla chiaro: dalla Juventus al Chelsea, fino all’Inter, ha sempre saputo tirare fuori il meglio dalle sue squadre nei momenti più decisivi. La sfida contro il Bologna, di fatto,sarà un banco di prova cruciale per capire se questo Napoli può davvero competere per lo scudetto. Le ultime prestazioni, come la vittoria contro il Milan, dimostrano che la squadra ha qualità e grinta, ma serve continuità per non lasciare che il team meneghino prenda il largo in classifica.

Un dato curioso? Negli ultimi cinque scontri diretti tra Napoli e Bologna, gli azzurri hanno vinto ben tre volte, ma gli emiliani hanno sempre dato filo da torcere, specialmente quando si è giocato allo Stadio Renato Dall’Ara. Lunedì sera, insomma, non sarà una passeggiata.

Insomma, il Napoli è chiamato a una prova di grande maturità contro un Bologna in gran forma, con l’ombra dell’Inter e di Marcus Thuram che incombe. Riusciranno gli azzurri a tenere il passo della ‘Beneamata’? La risposta, come sempre, è sul campo.