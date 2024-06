Di Lorenzo, curiosa iniziativa social del Napoli: indizio sul futuro?

Dopo l’incontro di ieri sera tra il Napoli ed il suo agente Mario Giuffredi, su Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere arrivato un nuovo indizio di mercato.

Dopo la stagione davvero deludente del post scudetto, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di compiere diversi cambiamenti nel suo Napoli. I primi due hanno riguardato gli ingaggi di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo azzurro ed Antonio Conte come nuovo mister del team partenopeo.

Proprio la giornata di oggi è tutta dedicata all’ex ct della Nazionale italiana, visto che nel primo pomeriggio terrà la prima conferenza stampa da allenatore del Napoli a Palazzo Reale. Questa, oltre ai parlare dei motivi che l’hanno portato a sposare la causa partenopea, sarà ovviamente l’occasione di parlare del futuro di diversi giocatori azzurri, tra cui Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, prima delle parole di Antonio Conte di oggi, lo stesso club partenopeo potrebbe avere lanciato un indizio su dove giocherà l’anno prossimo il terzino destro.

Napoli, Di Lorenzo protagonista del trailer del prossimo ritiro a Dimaro

Il Napoli, infatti, ha pubblicato sui propri canali social un trailer del prossimo ritiro a Dimaro ed il protagonista di questo video è proprio Giovanni Di Lorenzo. Il claim dello spot, inoltre, è davvero diretto, visto che dice: “Di Lorenzo è pronto per Dimaro”. Queste immagini ,di fatto, possono rappresentare sia una possibile riappacificazione tra le parti che una possibile forzatura da parte dello stesso club.

Con la conferenza stampa di oggi, di fatto, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, ma non solo. Antonio Conte, infatti, parlerà sicuramente anche di Kvaratskhelia. Anche Il calciatore georgiano, tramite suo padre ed il suo agente, ha fatto sapere di voler cambiare aria, visto che vorrebbe giocare in una squadra che partecipa alla Champions League.

Tuttavia, oltre a queste situazioni così complicate, da Antonio Conte si attendono anche delle novità per quanto riguarda il calciomercato in entrata, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. In attacco, considerando che su Osimhen ancora ci sono state offerte concrete, è infatti tutto bloccato, mentre in difesa ci sono varie trattative ‘calde’.

Dopo l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid, infatti, il Napoli è al lavoro per chiudere altri tre colpi nella zona arretrata. I giocatori in questione, di fatto, sono Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso per il reparto centrale e Leonardo Spinazzola per la corsia esterna. L’estate di quest’anno, di fatto, sarà molto intensa per i tifosi partenopei.