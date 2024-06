Chiellini svela tutto su Conte: “Me lo ha detto lui”, c’entrano Kvara e Di Lorenzo

Nel pomeriggio c’è stata la presentazione ufficiale di Antonio Conte. Chiellini, suo ex calciatore ai tempi della Juve, ha svelato un retroscena riguardo il tecnico pugliese

Nel primo pomeriggio, a Palazzo Reale, nel cuore della città partenopea, il Napoli ha presentato ufficialmente il suo nuovo condottiero, Antonio Conte. L’evento è terminato da qualche ora, ed in città si respira un clima di grande carica ed euforia: l’allenatore leccese ha saputo toccare i punti giusti durante la conferenza stampa, sottolineando più volte che darà tutto per questo nuovo capitolo professionale.

Tra gli argomenti trattati, ha fatto scalpore la fermezza con cui il tecnico ha di fatto blindato sia Khvicha Kvaratskhelia che Giovanni Di Lorenzo. I due calciatori, al centro di questioni spinose riguardo una permanenza sempre meno probabile, sono ritenuti due elementi chiave per lo spogliatoio da parte del neo tecnico azzurro, e per questo non si muoveranno. Giorgio Chiellini, suo ex calciatore ai tempi della Juventus, in merito a queste dichiarazioni ha svelato un retroscena importante.

Conte day, Chiellini rassicura: “Successe anche con me, se decide è così e stop”

In merito alle questioni Di Lorenzo e Kvara, Antonio Conte non vuole sentir ragioni. I due calciatori sono troppo importanti per la causa azzurra, e non si muoveranno. Nella giornata odierna Giorgio Chiellini, suo ex calciatore sia in Nazionale che alla Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, in cui ha tenuto a rassicurare i tifosi napoletani sul fatto che il tecnico leccese è una persona categorica, che quando decide una cosa diventa legge, e ha svelato un retroscena degli anni juventini:

Conte è arrivato dopo due settimi posti alla Juve e anche su di me giravano voci di certi malumori. Lui arrivò in ritiro e mi disse “Sento un po’ di rumors su di te, ma tu resti qui, punto e basta”. E così fu, stop.

L’unica questione su cui non ha voluto controbattere al volere della società, riguarda la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano da tempo ha manifestato la propria volontà di andar via al presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo il rinnovo contrattuale dello scorso dicembre, ha deciso di accontentarlo.

Un sacrificio necessario, al quale non si aggiungerà quello di Kvaratskhelia, ne tanto meno quello di capitan Di Lorenzo. Conte vuole cucire attorno ai due talenti partenopei un ruolo da protagonista, mentre attende dal mercato nuovi arrivi, che possano rilanciare sin da subito il nuovo Napoli.