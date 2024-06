Calciomercato Napoli, nuova pista dall’estero per la difesa: costa 30 milioni

C’è una nuova ipotesi per rinforzare il reparto difensivo: Manna punta un difensore dall’estero, valutazione da 30 milioni.

Il Napoli dovrà decisamente rinforzare la rosa a disposizione di Conte per la prossima stagione. Il reparto che verrà più coinvolto dalle mosse di mercato del nuovo direttore dell’area sportiva Manna darà sicuramente quello difensivo, reduce da una stagione horror. Il club azzurro ha infatti sostituito molto male il leader della difesa scudettata Kim Min Jae e il reparto composto da Rrahmani, Natan, Juan Jesus e Ostigard non è riuscito a convincere quasi mai.

Così, Manna sta già monitorando tutte le possibili opzioni utili ad intervenire sul reparto, che sicuramente non riceverà solo un innesto. Il primo neo-ingresso dovrebbe essere quello di Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid reduce dal prestito all’Alaves, ma sicuramente non sarà l’unico.

Napoli, nuova opzione per la difesa: dalla Turchia

Per il secondo nome, infatti, rimangono caldi nomi come quelli di Buongiorno, Hermoso e Dragusin. Ma l’edizione odierna di Tuttosport riporta anche una nuova opzione: si tratta di Jayden Oosterwolde, centrale classe ’99 di proprietà del Fenerbahce.

Il giocatore piacerebbe molto a conte per la sua duttilità tattica e rappresenterebbe una valida alternativa rispetto alla costosa pista per Buongiorno. Il problema è però l’elevata valutazione fatta di lui da parte del Fenerbahce, pari a 30 milioni di euro. Rimarrebbe comunque, in ogni caso, una pista da attenzionare nel vaglio delle possibilità a disposizione di Manna per intervenire sul reparto.

Chi è Jayden Oosterwolde

Oosterwolde è un difensore centrale classe ’99, trasferitosi in Turchia nell’estate del 2023 dopo un anno disputato al Parma in Serie B. Il Fenerbahce lo ha acquistato dal club ducale per 7 milioni di euro, dopo che lo stesso lo aveva prelevato per 3 milioni di euro dal Twente. Alla squadra emiliana, molto probabilmente, dovrebbe poi andare anche una percentuale sulla rivendita nel caso in cui l’affare dovesse andare a buon fine. Ha notevoli doti fisiche, essendo alto ben 1 metro e 89. Può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale, doppio ruolo che probabilmente avrà convinto il club azzurro delle sue qualità.

Il Napoli dovrà affrontare comunque un po’ di concorrenza per lui (nei giorni scorsi si vociferava dell’interesse di alcuni club di Premier League). Il sogno è quello di replicare un colpo come quello di due anni fa con Kim Min Jae: il club da cui fu prelevato il coreano, infatti, era proprio il Fenerbahce.