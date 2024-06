Giuffredi svela tutto: annuncio su Di Lorenzo, Folorunsho e Mario Rui!

L’agente di capitan Di Lorenzo ed altri calciatori azzurri, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in seguito all’incontro con il presidente De Laurentiis e il ds Manna

Il Napoli da giorni sta discutendo con il procuratore Mario Giuffredi, che cura gli interessi di capitan Di Lorenzo. Il laterale ha chiesto la cessione al club azzurro prima di partire per la Germania, dove è impegnato con la Nazionale italiana per i campionati Europei di calcio, e in queste ore si è tenuto un incontro presso l’Hotel Britannique tra il patron Aurelio De Laurentiis, il d.s. Giovanni Manna e l’agente, per provare a ritrattare, ancora una volta, le volontà del capitano.

Al termine della chiacchierata, Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni fuori il Britannique, in cui ha specificato che nell’incontro si sono toccati vari temi, che interessano anche altri calciatori partenopei, tra cui Michael Folorunsho, Mario Rui e non solo.

Incontro Giuffredi – De Laurentiis – Manna: novità su Di Lorenzo e altri 4 azzurri

C’era tanta attesa attorno l’incontro conclusosi poco fa tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il d.s. Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi. La dirigenza partenopea le sta provando tutte per convincere il capitano a ritrattare la volontà di andare via, e lo scambio di posizioni di oggi era pensato proprio per ribaltare le carte in tavola.

Poco fa, il procuratore Giuffredi ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito all’incontro, e ha voluto far chiarezza riguardo la chiacchierata avuta con la dirigenza azzurra, ai microfoni di Sportitalia. I temi trattati sono stati tanti, diversi tra loro: si è parlato del rinnovo di Folorunsho, delle situazioni Mario Rui – Gaetano – Politano e della questione Di Lorenzo:

Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo sulla base di cinque anni di contratto. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perché il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è. Di Gaetano ne parliamo dopo il ritiro. Mario Rui? Vediamo dopo il ritiro anche per lui. Su Politano vi dico che rimane.

Dall’incontro sono emerse tante novità, a partire dal rinnovo inaspettato del centrocampista romano Michael Folorunsho, al rientro dal prestito all’Hellas Verona. Per quanto riguarda le situazioni di Mario Rui e Gianluca Gaetano, invece, c’è ancora tanta incertezza, e i discorsi saranno rimandati al mese di agosto. La buona notizia è la permanenza di Matteo Politano, che potrà giocarsi le sue carte con mister Conte dopo l’ottima annata appena trascorsa.

Riguardo capitan Di Lorenzo, Giuffredi non si è sbilanciato, per preservare la tranquillità del suo assistito. I primi segnali che sono filtrati dall’incontro sono positivi. È emerso, infatti, che ci sarebbero i presupposti affinché Di Lorenzo possa scegliere di rimanere a Napoli sotto la guida di Conte.