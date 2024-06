Pazzesco Napoli, incontro tra De Laurentiis e Giuffredi: decisione a sorpresa su Di Lorenzo!

È in corso da qualche ora un incontro molto importante tra l’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ed il Napoli. Ecco cosa filtra dopo i primi discorsi

Il Napoli da settimane sta convivendo con lo spinoso caso Di Lorenzo, che ha chiesto la cessione al club azzurro, prima di partire in Germania per gli Europei di calcio. Dopo alcuni incontri con Mario Giuffredi, agente del calciatore, ne è in corso un altro in questi istanti, presso l’Hotel Britannique.

Da questo scambio di opinioni sta per emergere una novità importante sul futuro di capitan Giovanni Di Lorenzo: è infatti spuntata un’indiscrezione clamorosa che capovolge le carte in tavola, almeno quelle viste sin qui. Di seguito, i dettagli.

Napoli, incontro Giuffredi – De Laurentiis – Manna: la situazione

Sono ore chiave per conoscere il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il d.s. Giovanni Manna sono al lavoro, in questo incontro con Mario Giuffredi, per convincere il capitano a ritrattare le volontà di addio. Nelle ultime ore erano aumentate le quotazioni circa la permanenza del terzino in azzurro, e tali sensazioni sono state confermate.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i primi segnali che emergono dall’incontro sono più che positivi. Ci sarebbero, infatti, i presupposti affinché Di Lorenzo rimanga a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Le parti rimarranno in contatto nei prossimi giorni, con l’obiettivo di far rientrare il caso esploso a seguito della sostituzione polemica avvenuta negli ultimi minuti di Napoli – Lecce, ultima giornata di campionato della scorsa Serie A.