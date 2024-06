Rafa Marin al Napoli, svelate le cifre: sprint per altri due difensori

I dettagli dell’operazione che regalerà lo spagnolo agli azzurri, primo acquisto della rivoluzione difensiva: accelerata per i due obiettivi.

Il Napoli si prepara alla stagione 2024/2025 con grande intensità. La dirigenza partenopea è a lavoro per regalare importanti acquisti ad Antonio Conte, a cui è stata affidata la rinascita della squadra. Il primo giocatore ad arrivare alla corte del tecnico leccese sarà, salvo clamorose sorprese, Rafa Marin del Real Madrid. Il difensore spagnolo è vicinissimo all’approdo in maglia azzurra, l’annuncio ufficiale è solo questione di giorni. Marin non sarà l’unico difensore a raggiungere il capoluogo campano, Manna è attivo per migliorare il fragile reparto arretrato.

Oltre a Rafa Marin, infatti, il mirino è puntato a Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. Svelate, intanto, le cifre dell’operazione che porterà Rafa Marin al Napoli.

Napoli, 11 milioni per Marin e non solo: il punto su Hermoso e Buongiorno

Il primo acquisto della gestione Manna – Conte dovrebbe essere Rafa Marin, centrale difensivo di proprietà del Real Madrid. Come riferito dalla redazione di TMW, Aurelio De Laurentiis verserà 11 milioni di euro nelle casse dei blancos a cui spetterà il diritto di riacquisto per 25 milioni. Un’operazione entusiasmante approvato dal popolo di fede napoletana che ben spera nell’asse di mercato con il club di Florentino Perez. Il Napoli è riuscito ad anticipare la concorrenza di altri club interessati all’ex Alaves, pronto a insidiare i futuri compagni di squadra nelle gerarchie di Conte.

Situazione più complicata, invece, per Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. Il 29enne dell’Atletico Madrid raggiungerà lo status di parametro zero tra una settimana esatta ma c’è ancora distanza con il procuratore: il nodo più difficile da sciogliere è rappresentato dalle commissioni. Solo una leggera distanza sull’ingaggio da percepire, ma i colloqui già avviati con Conte potranno risultare decisivi a convincere l’iberico.

L’altra pista percorsa e tanto sperata dalla dirigenza azzurra porta ad Alessandro Buongiorno del Torino, pupillo del tecnico leccese. Il capitano granata è attratto dal progetto partenopeo, ma c’è grande distanza con Urbano Cairo che non lo lascerà partire per meno di 45 milioni di euro: una richiesta considerata eccessiva dal Napoli che spera di abbassare le pretese del patron piemontese.

I tifosi sperano nella riuscita dell’esaltante triplo colpo – il primo è vicinissimo – che possa permettere di ritrovare la perduta solidità difensiva. I prossimi giorni offriranno maggiori indicazioni sui profili cerchiati in rosso da Manna, il Napoli sogna.