Intreccio Osimhen, Gyokeres, Lukaku: trattative legate, le ultime

Per il calciomercato che riguarda la zona offensiva del Napoli di Antonio Conte bisogna segnalare delle importanti novità su diversi profili.

Il Napoli, dopo la stagione davvero deludente dell’anno scorso, ha tutta la voglia di tornare a lottare per la qualificazione in Champions League. Questo, infatti, sarà il primissimo obiettivo da raggiungere per Antonio Conte. Quest’ultimo, dopo una lunga trattativa con il presidente Aurelio De Laurentiis, è diventato il nuovo allenatore del team partenopeo.

Mercoledì prossimo, tra l’altro, Antonio Conte sarà presentato al Palazzo Reale del capoluogo campano come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico pugliese, quindi, sarà pronto a rilasciare alcune dichiarazioni che riguarderanno i diversi profili seguiti da Giovanni Manna per rinforzare in sede di calciomercato la sua squadra azzurra. Proprio per quanto riguarda la zona offensiva ci sono da segnalare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, Arsenal vira su obiettivi diversi da Osimhen: Romelu Lukaku pista calda

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su ‘TMW’, infatti, sulla cessione di Victor Osimhen non ci sono delle novità. Uno dei club più interessati al centravanti nigeriano era sicuramente l’Arsenal di Mikel Arteta che, però, sembra essere intenzionato a cercare altri profili per rinforzare l’attacco dei ‘Gunners’.

Una di queste sembra essere proprio quella che porta a Gyokeres dello Sporting Lisbona. Il profilo più ‘caldo’ per sostituire Victor Osimhen, dunque, resta sempre quello di Romelu Lukaku. Il belga, dopo l’anno in prestito trascorso alla Roma, ha tutta l’intenzione di tornare a giocare per l’allenatore con cui ha fornito le sue migliori prestazioni, ovvero Antonio Conte.

Anche in una recente intervista, infatti, Romelu Lukaku ha ribadito che il tecnico pugliese è stato il miglior allenatore con cui ha lavorato nel corso della sua carriera. Il Chelsea, però, ha l’intenzione di incassare un bel po’ di milioni di euro dall’ex calciatore dell’Inter. Giovanni Manna, quindi, è al lavoro per abbassare le richieste dei dirigenti dei ‘Blues’.

In attesa di conoscere qualche aggiornamento in più sul futuro di Victor Osimhen, dunque, il Napoli sta lavorando sul futuro dell’altro big dello scudetto vinto l’anno scorso: Kvaratskhelia. Il club partenopeo, infatti, è al lavoro per convincere il georgiano a restare ancora in maglia azzurra.

Oltre all’ex Dinamo Batumi, però, c’è da convincere anche Giovanni Di Lorenzo di continuare a sposare la causa partenopea. Il terzino destro. infatti, ha più volte ribadito di voler lasciare il Napoli. Su di lui bisogna registrare il forte interesse della Juve.