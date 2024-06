Calciomercato, ci risiamo con Samardzic: spunta la verità sul Napoli

Il Napoli ha cercato in passato Samardzic che, però, non è diventato un giocatore azzurro per un motivo in particolare.

Nella stagione che si è conclusa circa un mesetto fa, di fatto, il Napoli è stata l’autentica delusione dell’intera annata calcistica italiana. Dopo lo storico scudetto vinto con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, infatti, ci si poteva aspettare qualche difficoltà, ma nessuno poteva mai immaginare la squadra campione d’Italia in carica terminare il campionato di Serie A di quest’anno al decimo posto e, quindi, steccare dopo 14 anni la qualificazione ad una delle tre competizioni europee per club.

Questi risultati, di fatto, sono tutti figli di una pessima gestione post scudetto dello stesso Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, infatti, ha sbagliato sia la scelta di ben tre allenatori (Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona) che le campagne acquisti di agosto e di gennaio. Tra i profili seguiti dal Napoli e poi non presi bisogna sicuramente inserire Lazar Samardzic dell’Udinese. Proprio sul mancato arrivo del serbo è stata svelata un’importante verità.

Samardzic non è diventato un giocatore del Napoli a causa delle commissioni richieste dal padre

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Francesco Guerrieri‘, infatti, Lazar Samardzic non è diventato un nuovo calciatore del Napoli a causa delle elevate commissioni richieste dal suo padre/agente, ovvero ben 3 milioni di euro. Queste pretese, di fatto, stanno portando per il centrocampista serbo delle conseguenze anche in questa sessione di calciomercato.

Dopo aver raggiunto all’ultimo minuto una salvezza incredibile con la sua Udinese, Lazar Samardzic vuole cambiare squadra ma queste richieste del padre/agente stanno frenando diverse squadre. Il Napoli, nel frattempo, sta comunque monitorando diversi profili di calciatore, visto che ha l’intenzione di cambiare molto per la prossima stagione.

Antonio Conte, oltre alla permanenza sia di Di Lorenzo che di Khvicha Kvaratskhelia, ha infatti richiesto diversi calciatori. Il primo nome per la difesa è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Il capitano granata, dopo l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid, potrebbe essere il nuovo difensore centrale del Napoli che, però, deve convincere prima Urbano Cairo ad abbassare le sue pretese.

Il presidente del Torino vuole infatti 45 milioni di euro per cedere Buongiorno, mentre Giovanni Manna si è spinto ad offrire 35 milioni più bonus. Nei prossimi giorni, quindi, ci saranno sicuramente ulteriori contatti tra i due club. In attacco, invece, quello di Lukaku sembra il nome più caldo per sostituire il sicuro partente Victor Osimhen.