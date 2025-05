Scudetto Napoli, Lukaku risponde citando Kobe Bryant: avete sentito?

Lecce Napoli 0-1, arrivano le dichiarazioni di Romelu Lukaku nel post partita ai microfoni di Dazn.

Il Napoli di Antonio Conte vince a Lecce e si avvicina sempre di più al quarto scudetto della sua storia. Nonostante le difficoltà del caso, gli azzurri sono riusciti a trovare i 3 punti contro un avversario che ha messo in mostra grande applicazione ed intensità. A 3 giornate dalla fine, perciò, i partenopei restano padroni del proprio destino. Ai microfoni di Dazn, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Sullo scudetto ha affermato:

“Come diceva Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito. Mancano tre partite e dobbiamo vivere nel presente, abbiamo un vantaggio di tre punti però alla fine non è finita finché non è finita. Dobbiamo prepararci bene per giocare bene”.