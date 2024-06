Mercato Napoli, formula inedita per Spinazzola: cosa manca per l’accordo totale

L’esterno italiano si avvicina al club azzurro, Manna prepara l’offerta al procuratore del classe ’93: un solo ostacolo da superare.

Giorni di calciomercato per il Napoli, attivo nelle ultime settimane per migliorare la propria rosa. La dirigenza partenopea è scatenata, dopo aver quasi concluso ufficialmente il colpo Rafa Marin dal Real Madrid, Manna è pronto a preparare nuovi arrivi alla corte di Antonio Conte. Il nome degli ultimi giorni è Leonardo Spinazzola, esterno di fascia dalle caratteristiche ideali per la proposta tattica del tecnico leccese. Il giocatore gode del gradimento dell’ex allenatore dell’Inter: Napoli pronto ad affondare per l’acquisto del ’93 prossimo a svincolarsi.

Il dirigente sportivo ha già preparato un’inedita formula da proporre, da trovare l’intesa con l’agente dell’oramai ex Roma: prossimi giorni decisivi.

Napoli, un anno di contratto per Spinazzola con opzione: i dettagli

Leonardo Spinazzola è nei radar della società partenopea. Come riferito dall’edizione odierna del Mattino, il Napoli è pronto a proporre un contratto di un anno più uno con opzione unilaterale favorevole al club azzurro. Da attendere la risposta dell’entourage con il quale bisognerà trovare la quadra anche sulle commissioni e sull’ingaggio. La trattativa è aperta, l’eventuale arrivo di Spinazzola in maglia partenopea sarebbe molto importante. Le caratteristiche dell’esterno, unite all’esperienza nel panorama italiano, aumenterebbero lo spessore della rosa messa a disposizione di Conte.

Sempre presente, tuttavia, l’incognita sulla tenuta fisica dell’ex Juventus e Atalanta che non ha mai mostrato un’ottima resistenza. D’altra parte, l’assenza di impegni europei infrasettimanali potrebbe incidere in maniera positiva per il 31 enne e per il club di Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Manna è chiamato a finalizzare l’operazione che determinerebbe l’arrivo di Spinazzola alle pendici del Vesuvio, i tifosi apprezzerebbero l’eventuale riuscita del matrimonio in maglia azzurra. L’inedita formula preparata dalla dirigenza napoletana permetterebbe anche al giocatore di trarre vantaggio economico, poiché in caso di riconferma per il secondo anno sarebbe permesso di guadagnare una cifra superiore all’attuale percepita con la Roma – seppur spalmata in due anni. Previsti nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni.

In seguito all’arrivo di Conte e Manna, il Napoli sta dimostrando di aver cambiato la propria strategia sul mercato: l’interesse verso i parametri zero, aspetto decisamente trascurato nelle ultime annate, è importante. Una mossa che potrebbe fare le fortune della società sia in campo, che fuori – dal punto di vista economico. Occhi puntati sullo svincolato di lusso, Leonardo Spinazzola.