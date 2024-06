Hermoso Napoli, indizio super sull’affare: arriva anche una conferma

L’indizio fa sognare i tifosi azzurri che sperano nel grande colpo, Manna pronto ad affondare: confermata l’esclusiva di SpazioNapoli.

Prende forma il Napoli 2024/2025 targato Antonio Conte. Gli azzurri, in seguito alla pessima stagione conclusa in decima posizione, sono pronti a ritornare nei piani alti della classifica. Inevitabilmente, gran parte del futuro rendimento passerà per i colpi di mercato realizzati dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il reparto maggiormente attenzionato è quello difensivo, come dimostrato dalla definizione dell’affare Rafa Marin. Tuttavia, le operazioni in entrata non sembrano essere terminate poiché i partenopei sono pronti a regalare altri difensori al tecnico leccese. Tra i primi della lista c’è Mario Hermoso, centrale difensivo prossimo a svincolarsi dall’Atletico Madrid e pronto a una nuova esperienza.

Nelle ultime settimane l’affare sembra aver subito una fase di stallo, ma un indizio fa ben sperare: il giocatore è stato in vacanza in Italia, ma non è finita qui. Manna ha in programma con l’agente, confermando un’esclusiva di SpazioNapoli.

Napoli, che indizio per Hermoso: Manna pronto a entrare in scena

Mario Hermoso si avvicina al Napoli, la notizia riferita dalla Gazzetta dello Sport svela un indizio che fa sognare i tifosi. Il calciatore spagnolo è stato in vacanza in Italia, probabilmente per accelerare la trattativa con il club partenopeo. Giovanni Manna, come riferito anticipatamente da Mario Giordano per SpazioNapoli, incontrerà il procuratore del 29enne nei prossimi giorni per provare a risolvere gli ultimi intoppi che separano l’iberico dal matrimonio in azzurro – vale a dire le commissioni e le alte richieste d’ingaggio.

In casa Napoli si spera di chiudere un ottimo colpo che permetterebbe ad Antonio Conte di avere in rosa un difensore decisamente esperto. Le cinque stagioni di Hermoso con i colchoneros si farebbero sentire durante l’esperienza all’ombra del Vesuvio, i tifosi sognano l’arrivo del centrale scuola Real Madrid che insieme a Rafa Marin comporrebbe una coppia madrilena niente male. Il nodo commissioni preoccupa però l’ambiente napoletano, il patron ADL si è sempre mostrato contrario alle ricche richieste avanzate dai procuratori.

L’arrivo di Conte sulla panchina, tuttavia, lascia ben sperare: l’ex Inter è alla ricerca di garanzie difensive, il Napoli ha bisogno di ritrovare solidità. La riuscita dell’affare passerà anche per il lavoro di Giovanni Manna, chiamato a toccare le giuste corde per convincere l’entourage di Hermoso. I prossimi giorni saranno decisivi, l’incontro tra le parti chiarificherà l’eventuale raggiungimento della fumata bianca.