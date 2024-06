ESCLUSIVA- Hermoso, Napoli ancora vivo: svelata la strategia di Manna

Mario Hermoso è ancora alla portata del Napoli: un’esclusiva di Mario Giordano per SpazioNapoli chiarisce a che punto è la trattativa.

Come riportato da Marco Giordano in esclusiva per Spazionapoli.it, la trattativa Mario Hermoso non è totalmente tramontata. Il calciatore, appena 29enne, dal 1 luglio sarà libero dai vincoli contrattuali dell’Atletico Madrid e potrà decidere quale sarà la sua prossima destinazione. Il Napoli ha voglia di chiudere l’affare ma secondo le proprie condizioni: Manna è stato chiaro e le richieste, dovessero superare i criteri della società di De Laurentiis, non verrebbero accolte.

Lo stipendio del calciatore si aggira attorno ai 4 milioni di euro ma il nodo principale da dover risolvere è relativo anche alle commissioni degli agenti. Infatti, data la condizione da svincolato, il calciatore avrà l’opportunità di ascoltare più offerte possibili nello stesso periodo, e di valutarne la più vantaggiosa anche sul piano economico.

Un ostacolo che ha gelato Manna e dirigenza azzurra che hanno deciso di puntare fortemente e chiudere per Rafa Marin. Il classe 2002, di proprietà del Real Madrid e passato all’Alaves lo scorso anno in prestito, diventerà un giocatore del Napoli a tutti gli effetti dopo il saldo dei 10 milioni di euro concordato da Aurelio De Laurentiis con Florentino Perez. Il vantaggio degli ultimi vincitori della Champions League è il diritto di recompra che anche in passato ha dovuto utilizzare con Brahim Dìaz del Milan e ancor prima con Alvaro Morata dalla Juventus.

La trattativa Hermoso si può sbloccare: prevista la svolta la prossima settimana

La pista Mario Hermoso non è totalmente congelata: come riportato da Mario Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, infatti, la svolta della trattativa potrà avvenire settimana prossima. Previsto, infatti, un incontro la prossima settimana con l’agente Inaki per provare a chiudere quanto prima e regalare il rinforzo in difesa ad Antonio Conte.

Un difensore, infatti, che rispetto a Rafa Marin porterà certamente più esperienza in un reparto che ne ha ben poca. Nell’ultimo campionato de LaLiga ha disputato 31 partite mettendo a referto un solo assist. Sorte diversa in Champions League ed in Supercopa in cui ha messo a segno un gol nelle rispettive competizioni.

Di conseguenza la strategia di Manna sarebbe quella di riuscire ad ovviare l’ostacolo cercando, tramite il prossimo incontro, di abbassare le pretese del calciatore in cambio di un progetto ambizioso come quello di Antonio Conte: far ritornare gli azzurri ai vertici del campionato di Serie A.