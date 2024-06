Conte anticipa il rientro a Napoli: cosa succederà il giorno prima della presentazione

Importante notizia in arrivo sul nuovo condottiero azzurro che approderà anticipatamente in città, svelato un dettaglio.

Il Napoli ripartirà da Antonio Conte, tecnico che ha riacceso l’entusiasmo del popolo azzurro. L’arrivo del vincente tecnico sulla panchina partenopea fa sognare i tifosi, che fremono dalla voglia di vedere la nuova squadra scendere in campo. L’allenatore salentino è prossimo ad arrivare in città, cambiando i piani inizialmente previsti poiché il rientro avverrà in anticipo. Tra gli impegni del coach, la presentazione ufficiale che si terrà mercoledì nello splendido palcoscenico del Palazzo Reale: ecco cosa succederà il giorno prima.

Napoli, Conte arriverà martedì in città: i dettagli

Antonio Conte anticiperà l’arrivo in città a martedì, il giorno che precederà la presentazione a Palazzo Reale. Questo quanto evidenziato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, il quale svela che dopo il rientro a Napoli il tecnico sarà impegnato nel fare il punto della situazione.

Si avvicina sempre di più l’avventura napoletana targata Antonio Conte, c’è grandissima attesa per la conferenza stampa di presentazione che, probabilmente, chiarirà alcune vicende di mercato. Napoli – Conte, il matrimonio tra i due ardenti spiriti è pronto ad accompagnare i tifosi per le prossime stagioni.

Evidentemente, si attendono anche novità sul fronte mercato, in cui il neo dirigente Giovanni Manna è già attivo con l’arrivo ormai prossimo di Rafa Marin dal Real Madrid, mentre continuano ad andare avanti le trattative legate a Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno. Il tutto, in attesa di avere un quadro della situazione più chiaro in merito sia a Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia.