Napoli, lo scudetto passa da qui: il dato da invertire nel rush finale

Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, ma per vincerlo bisognerà invertire un dato negativo in questo rush finale: ecco di cosa si tratta

Il Napoli ha il destino tra le mani, e lo scudetto è lì a due passi. Gli scontri diretti con le big sono ormai un ricordo, e l’unico ostacolo di peso rimasto è il Bologna, che lunedì prossimo ospiterà gli azzurri al Dall’Ara, prima di vedersela con l’Inter la domenica di Pasqua. Certo, il 3-0 dell’andata ad agosto fa ancora brillare gli occhi ai tifosi partenopei, ma guai a cullarsi su quel successo, era un altro Napoli, e soprattutto un altro Bologna.

Oggi i rossoblù sono una squadra trasformata, solida, che sogna l’Europa. Vincenzo Italiano l’ha trasformata e fa paura a tutte, anche all’Atalanta terza. Da Orsolini e Castro, passando per Odgaard e Ndoye. Senza dimenticare la solidità difensiva con Beukema o Skorupski. In casa gli emiliani fanno paura e in questa stagione hanno perso pochissimo in Serie A.

Napoli, scudetto come sogno: il tallone d’Achille delle trasferte

Mentre il Napoli, lontano dal Maradona, sembra aver perso un po’ di smalto. È proprio questo il dato che preoccupa: nelle trasferte, gli azzurri arrancano. L’ultima vittoria fuori casa risale a gennaio, un 3-2 thriller contro l’Atalanta, ma da allora è stato un saliscendi di emozioni con pochi punti in tasca.

Nelle ultime quattro gare esterne, solo 3 punti su 12 disponibili, con lo 0-0 di Venezia contro una neopromossa in lotta per la salvezza che suona come un campanello d’allarme. Il messaggio è chiaro, per alzare il trofeo, serve cambiare marcia lontano da casa.

Non è un mistero che il Napoli di quest’anno abbia due facce: quello del Maradona, un rullo compressore capace di far tremare chiunque, e quello in trasferta, un po’ più fragile, quasi spaesato. Da gennaio in poi, lontano dal calore dei tifosi, gli azzurri hanno lasciato per strada punti pesanti. Il 3-2 di Bergamo sembrava il segnale di una svolta, ma poi sono arrivati risultati che sanno di occasione persa, con pareggi e sconfitte non sempre contro squadre irresistibili,

E non è solo una questione di numeri. L’Inter, che ora guarda tutti dall’alto, ha approfittato proprio di questi passi falsi per prendersi la vetta. Lukaku e compagni hanno inciampato fuori casa e il Napoli non può più permetterselo. Il calendario offre ancora sfide abbordabili: Empoli, Monza, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari, ma sottovalutare le “piccole” potrebbe costare caro. Anche perché tre di queste sfide (Monza, Lecce e Parma, oltre al Bologna ndr) sono appunto lontane da Fuorigrotta.

In sintesi, il Napoli è in piena lotta per lo scudetto, ma per mettere le mani sul titolo serve un’inversione di rotta nelle trasferte. Il dato negativo è lì, sotto gli occhi di tutti, ma la strada è ancora lunga e il calendario offre chance da non sprecare. Il Bologna sarà il primo banco di prova, seguito da una serie di sfide che potrebbero fare la differenza.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 11:01 by Claudio Mancini