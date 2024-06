Calciomercato Napoli, torna dal prestito ma difficilmente resterà: si valuta la cessione

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, il Napoli sta valutando anche i calciatori tornati dal prestito ma una cessione pare sia già stata decisa.

Con la fine del campionato, l’attenzione generale è concentrata sull’Europeo in corso di svolgimento in Germania e soprattutto sul calciomercato. Saranno tante le formazioni che modificheranno i propri assetti, tra cui anche il Napoli che ha già avviato una vera e propria rivoluzione. Dopo il decimo posto in classifica della scorsa stagione, il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha affidato la ricostruzione della squadra al nuovo d.s. Giovanni Manna e soprattutto al nuovo allenatore, Antonio Conte.

Ovviamente ci si aspetta un grande calciomercato da parte degli azzurri, intenzionati a modificare la squadra e renderla più a somiglianza delle intenzioni di Conte. Il primo passaggio da effettuare, però, sarà quello relativo alla valutazione della rosa attualmente a disposizione. Tra questi ci saranno anche i vari calciatori che rientreranno dai vari prestiti: ovvero Caprile, Zanoli, Gaetano, Folorunsho, Zerbin e Cheddira.

Ultime notizie Napoli, Cheddira verso la cessione, si valutano offerte

Alcuni di questi avranno una chances con Conte e resteranno con una certa sicurezza. Ad esempio Caprile dovrebbe restare come vice Meret, mentre Folorunsho dovrebbe garantire quantità e fisicità in mezzo al campo, in pieno stile Conte. Tutti gli altri sono a serio rischio cessione. Il Napoli quest’anno non disputerà le coppe europee, dunque anche lo spazio per le seconde linee probabilmente si assottiglierà.

Uno dei calciatori in bilico che anche dovrebbe andare via è Walid Cheddira. L’attaccante ha disputato una buona stagione in prestito al Frosinone e sarà sicuramente visionato in ritiro a Dimaro-Folgarida dal nuovo allenatore, ma è probabile che il d.s. Manna si metta all’ascolto per eventuali proposte. Cheddira ha dimostrato di essere un ottimo elemento, soprattutto per le formazioni di medio-bassa classifica e sicuramente può avere mercato in Serie A.

Il Napoli l’ha pagato circa 7 milioni di euro lo scorso anno, prelevandolo dal bari. Probabile che la formula della cessione possa essere il prestito con obbligo di riscatto, più o meno alla stessa cifra di quella d’acquisto, in modo da ammortizzare per un’altra stagione il costo aziendale del cartellino.

Manna è alla ricerca di eventuali acquirenti, così da poter reinvestire la somma su altri acquisti. Stessa sorte potrebbe riguardare i vari Zanoli, Zerbin e Gaetano: per i tre calciatori provenienti dal settore giovanile l’obiettivo è portare a casa anche più di 25 milioni di euro. Cifra importante, anche perché rappresenterebbero una totale plusvalenze per la società.