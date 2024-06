Rivoluzione Napoli, resta soltanto un difensore: ecco i tre giocatori in vendita

Nel reparto difensivo del Napoli, Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis hanno preso la decisione di compiere una vera e propria rivoluzione.

Dopo la stagione deludente appena terminata da parte del suo Napoli, Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare le carte in tavola. Il patron partenopeo, infatti, ha prima ingaggiato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra di cui ne è il proprietario.

Il tecnico pugliese, che sarà presentato ufficialmente la settimana prossima al Palazzo Reale della città partenopea, ha fatto delle richieste importanti ad Aurelio De Laurentiis. Tra queste, di fatto bisogna sicuramente inserire quella di rivoluzione l’intero reparto difensivo. Al netto dei possibili arrivi, infatti, il Napoli è pronto a cedere ben tre difensori centrali.

Calciomercato Napoli, tra i difensori centrali in rosa il solo Rrahmani potrebbe restare: le ultime

Come scritto sulle pagine del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, tra i centrali c’è solo un giocatore che è certo di essere confermato, ovvero Amir Rrahmani. Mentre i vari Juan Jesus, Natan (seguito dal Verona) e Leo Ostigard, sempre se dovessero arrivare delle offerte congrue con il loro valore, potrebbero salutare la compagine azzurra.

Nelle prossime settimane, dunque, in difesa ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, considerando anche gli obiettivi in entrata. Oltre a Rafa Marin del Real Madrid, il quale è sempre più vicino a diventare un giocatore del team campano, il Napoli è molto focalizzato sulle trattative per acquisire le prestazioni di Mario Hermoso, che dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore svincolato, Alessandro Circati del Parma ed Alessandro Buongiorno del Torino.