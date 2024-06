Di Lorenzo a colloquio con Giuffredi dopo Italia-Albania: c’è la decisione sul Napoli!

Dopo la vittoria dell’Italia di Spalletti contro l’Albania, Giovanni di Lorenzo ha comunicato al suo agente la sua decisione.

La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ci sarà la settimana prossima a Palazzo Reale. C’è già, ovviamente, tantissima attesa su cosa dirà il tecnico pugliese. L’ex ct dell’Italia, infatti, ha già diverse gatte da pelare in queste prime settimane come nuovo allenatore della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.

Al netto della cessione sicura di Victor Osimhen, di fatto, il Napoli sta affrontando in questi giorni due casi davvero spinosi, ovvero quelli di Khvicha Kvaratskhelia e di Giovanni Di Lorenzo. Entrambi i giocatori, infatti, hanno espresso la loro intenzione di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato. In queste ultime ore, dunque, bisogna segnalare delle novità che riguardano il capitano del terzo scudetto.

Calciomercato Napoli, Di Lorenzo ha ribadito al suo agente di voler giocare con la maglia della Juve

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Giovanni Di Lorenzo avrebbe incontrato Mario Giuffredi dopo la vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti nel match di esordio dell’Europeo contro l’Albania del brasiliano Sylvinho. L’agente, quindi, avrebbe riferito al terzino destro la volontà di Antonio Conte di trattenerlo a Napoli.

Per il tecnico pugliese, di fatto, Giovanni Di Lorenzo è uno dei tasselli principali da cui iniziare la costruzione della squadra dell’anno prossimo. Tuttavia, il calciatore ha ribadito la sua intenzione di lasciare il Napoli dopo cinque stagioni. Il terzino destro, inoltre, ha espresso nuovamente la sua voglia di andare a giocare nella Juve di Thiago Motta.

Il ‘caso Di Lorenzo’, dunque, sembra essere ancora lontano dal risolversi, anche perché il Napoli non ha nessuna intenzione di cederlo. Il club partenopeo, come annunciato in un comunicato di risposta ad alcune parole dello stesso Mario Giuffredi, non ascolterà eventuali proposte per il suo capitano. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del calciatore.

Il giorno di svolta, di fatto, sarebbe proprio quello della presentazione di Antonio Conte, visto che sicuramente quest’ultimo si soffermerà su Di Lorenzo. Ma l’ex allenatore di Juve e Inter, oltre a quello del capitano, è in questi giorni al lavoro per far rientrare anche il caso Kvaratskhelia. L’agente ed il padre dell’ex Dinamo Batumi, infatti, hanno affermato domenica scorsa la volontà di lasciare il Napoli che, però, ha subito diramato un comunicato in un cui ribadiva l’incedibilità dell’attaccante esterno.