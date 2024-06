Notizie calcio Napoli, l’obiettivo frena a sorpresa: colpo in attacco più lontano

Stop a sorpresa per un obiettivo del Napoli? Le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante monitorato dagli azzurri non lasciano dubbi.

Il calciomercato del Napoli sta pian piano prendendo forma. Da risolvere alcune questioni interne, su tutte quelle riguardanti Di Lorenzo e Kvaratskhelia, nodi da sciogliere per cui si è mosso in primis lo stesso Antonio Conte. Nonostante ciò, il lavoro del neo direttore sportivo Manna avrebbe iniziato a portare i primi frutti: Rafa Marin è in dirittura d’arrivo, per quello che sarà il primo dei due centrali (almeno) che rinforzeranno il reparto arretrato del Napoli.

Il mercato non si ferma però qui, sotto l’ombra del Vesuvio c’è aria di mezza rivoluzione, anche a centrocampo ed attacco ci saranno tanti volti nuovi, con una moltitudine di profili seguiti da ormai settimane dall’ex leader della Juventus Next Gen. Fari puntati su Artem Dovbyk, anche se quest’ultimo sembrerebbe frenare su una possibile cessione.

Napoli, il sostituto di Osimhen si allontana? Le dichiarazioni lasciano di sasso

Da definire soprattutto il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra destinato a lasciare Napoli: nel suo contratto è presente una clausola da 130 milioni con cui i partenopei hanno intenzione di finanziare il proprio mercato in entrata. Ad oggi, però, nessuna società di Premier League, oppure lo stesso PSG, sembrano intenzionati a pagarla.

Nonostante ciò, le idee per la sostituzione dell’ex Lille sono varie e continuano a frullare nella testa del duo Manna – Conte, ormai a stretto contatto. Tra queste certamente Artem Dovbyk, centravanti del sorprendente Girona che ha conquistato la Champions League. Sull’ucraino, ci sono svariati club, ma a quanto pare, la possibilità di permanenza in Spagna, non sarebbe da escludere.

Il bomber ha rilasciato alcune dichiarazioni da Euro 2024 riportate dal Mundo Deportivo, lasciando intendere di essere felice al Girona:

“Un addio in estate? A Girona sono felice ed ho un buon rapporto con tutti: la gente, i giocatori, l’allenatore ed i dirigenti. Con me sono meravigliosi e mi mettono in condizioni di dare il meglio, è fantastico”.

Parole che faranno felici i supporters biancorossi, che certamente vorrebbero godersi ancora i goal del calciatore ucraino, ora impegnato con la propria selezione ad Euro 2024. Staremo comunque a vedere: difficile immaginare una permanenza a fronte di un’offerta a determinate cifre, oltre al Napoli, sul calciatore ci sarebbe anche il Milan, che nel mentre si è portato avanti anche per Joshua Zirkzee.