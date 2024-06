Sfuma un obiettivo di Conte, il compagno rivela: “Mi ha chiesto informazioni sull’Arabia”

Il calciomercato entra nel vivo, ma arrivano brutte notizie per il Napoli: un obiettivo di Conte potrebbe definitivamente sfumare per andare a giocare in Arabia Saudita.

Dopo il termine del campionato, per i vari club è tempo di lavorare in sede di calciomercato. Anche il Napoli è attivo in tal senso, con il neo d.s. Giovanni Manna pronto ad accontentare le richieste dell’allenatore, Antonio Conte. I due uomini scelti dal presidente Aurelio De Laurentiis per rilanciare il progetto Napoli si sono pienamente calati nel ruolo, ma ovviamente qualche difficoltà è inevitabile.

Ad esempio la situazione legata a Osimhen sta bloccando le operazioni che il club vorrebbe effettuare. Per il momento non sono arrivare offerte per il centravanti nigeriano, sul quale pende la clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. I partenopei attendono una società interessata all’acquisto del nigeriano, per poi riversarsi sul mercato con i soldi ricavati dalla cessione.

Lukaku in Arabia Saudita, Carrasco svela tutto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio

In caso di addio, il primo obiettivo di Conte resta Romelu Lukaku, ma acquistare il belga è diventato decisamente complicato. A frenare l’affare – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sono i costi dell’operazione, ma anche l’inserimento di club arabi sul centravanti. Ecco quanto evidenziato:

I parametri attuali, come noto, sono molto elevati: l’ingaggio previsto nel suo contratto fino al 2026 è di 10 milioni più bonus; e in più il Chelsea esclude l’ipotesi di lasciarlo partire in prestito e anzi punta esclusivamente alla cessione a titolo definitivo, a fronte della soddisfazione della clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline; più o meno 44 milioni di euro.

Costi davvero elevatissimi, soprattutto se si considera che Lukaku ha ormai 31 anni e difficilmente un investimento così importante potrebbe essere assorbito con una futura cessione. A prescindere da ciò, per il Napoli sta sorgendo un’ulteriore complicazione per l’acquisto di Lukaku, ovvero l’inserimento di club dell’Arabia Saudita.

A confermare il fatto che la Saudi League abbia un certo fascino sul belga è stato il connazionale di Lukaku, Yannick Carrasco – giocatore dell’Al-Shabab -, che dal ritiro della Nazionale ha svelato in conferenza stampa come il centravanti gli abbia chiesto informazioni e feedback del campionato arabo. Lo stesso Lukaku, inoltre, aveva svelato in una recente intervista come fosse affascinato dalle potenzialità del campionato arabo, che ormai sta attirando sempre più stelle europee, anche a suon di milioni.