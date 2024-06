Kvaratskhelia-PSG, asse caldo: spunta un altro indizio dalla Francia

In attesa del suo debutto all’Europeo con la sua Georgia, su Khvicha Kvaratskhelia bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte è al centro di tante trattative sia per quanto riguarda il calciomercato in entrata che in quello in uscita. Sul primo fronte, almeno per il momento, i nomi più in orbita azzurra sono sicuramente quelli di Alessandro Buongiorno del Torino, Federico Chiesa della Juve, Romelu Lukaku del Chelsea ed Artem Dovbyk del Girona.

Ma anche su quello che riguarda il mercato in uscita, il Napoli è molto attivo. Basti pensare che entrambi i giocatori più decisivi per la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti in panchina potrebbero cambiare squadra. Il primo è Victor Osimhen, che sicuramente lascerà il team campano nelle prossime settimane, mentre il secondo è Khvicha Kvaratskhelia. Proprio sul calciatore georgiano, infatti, ci sono delle ulteriori novità.

L’Equipe ha stilato uno speciale sulla vita di Kvaratskhelia: il PSG potrebbe riprovarci?

La squadra più interessata all’ex Dinamo Batumi in questa sessione di calciomercato estiva è sicuramente il PSG di Luis Enrique. Il club parigino, inoltre, nelle scorse settimane si è spinto ad offrire per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Kvaratskhelia la bellezza di 100 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis ha rispedito al mittente questa proposta. Tuttavia, in Francia continuano a ‘spingere’ per il passaggio del georgiano al team guidato da Al-Khelaifi.

Il quotidiano sportivo più importante della Francia, ovvero ‘L’Equipe’, ha infatti fatto un bellissimo speciale proprio su Khvicha Kvaratskhelia. Il giornale transalpino, dunque, ha voluto far ‘conoscere’ meglio ai propri lettori il profilo del giocatore del Napoli. Il PSG, di fatto, ha individuato nell’azzurro il sostituto ideale di Kylian Mbappé, ingaggiato a parametro zero dal Real Madrid dell’ex tecnico partenopeo Carlo Ancelotti.

C’è da dire che, molto probabilmente, Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe restare al Napoli, anche perché Antonio Conte farebbe già fuoco e fiamme se dovesse veder andar via uno dei big della sua nuova squadra. Una delle prime richieste fatte dal tecnico pugliese ad Aurelio De Laurentiis, di fatto, è stata proprio quella di cercare di trattenere a tutti i gusti il calciatore georgiano.

Il Napoli, quindi, non cederà Kvaratskhelia, il quale è impegnato in questi giorni con la sua Georgia nell’edizione di quest’anno dell’Europeo. Anche se non ci sono da escludere delle ‘offerte pazze’ per il calciatore partenopeo, soprattutto se dovesse giocare alla grande con la sua Nazionale.