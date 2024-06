Osimhen, il Napoli può accettare offerte più basse: Conte vuole solo tre nomi

Il Napoli di De Laurentiis e Conte, vista la cessione sicura di Victor Osimhen, sta monitorando diversi profili per sostituire il centravanti nigeriano.

Dopo lo scudetto storico vinto con Luciano Spalletti in panchina, il Napoli è stata la più grande delusione della stagione terminata qualche settimana fa. Basti pensare sia al decimo posto che alla mancata qualificazione ad una delle tre competizioni europee (cosa che non accadeva dalla bellezza di ben 14 anni).

Proprio per tutti questi motivi, e conscio di tutti gli errori commessi nella gestione del post scudetto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di attuare dei profondi cambiamenti. I primi sono stati gli ingaggi di Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo) e di Antonio Conte (nuovo allenatore azzurro). Di questa rivoluzione ne farà parte anche Victor Osimhen, destinato a partire in questa sessione di campagna acquisti estiva. Proprio sul nigeriano, di fatto, ci sono delle importanti novità.

Calciomercato, il Napoli segue per il dopo Osimhen ben tre attaccanti: ecco tutti i nomi nella lista di Manna e Conte

Come quanto riportato da ‘Sportitalia’, infatti, per Victor Osimhen ci sono diversi interessamenti dall’Arabia Saudita, cosa avvenuta anche l’estate scorsa. Tuttavia, almeno per il momento, non c’ è nessuna squadra che si è presentata con la volontà di pagare tutti e 130 milioni di euro della clausola rescissoria inserita lo scorso gennaio nel nuovo contratto dell’attaccante nigeriano.

Il Napoli, quindi, sarebbe disposto a prendere in considerazione anche offerte inferiori: ad esempio dai 70 agli 85 milioni di euro più una contropartita tecnica. Il club partenopeo, in attesa di offerte per Victor Osimhen, si sta guardando intorno per cercare di trovare il sostituto dell’ex giocatore del Lille.

Tra i nomi ricercati dal Napoli bisogna sicuramente inserire quello di Romelu Lukaku, il quale sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con Antonio Conte. Anche quest’ultimo, ovviamente, sarebbe entusiasta di riavere a disposizione il centravanti belga. Mentre gli profili monitorati da Giovanni Manna sono Santiago Gimenez del Feyenoord (il cui costo del cartellino è di circa 50 milioni di e l’’ucraino Artem Dovbyk in forza al sorprendente Girona.

Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più su chi guiderà l’attacco azzurro. Il tutto, ovviamente, dipenderà da quanto Aurelio De Laurentiis incasserà dalla cessione di Victor Osimhen che, nel frattempo, è al centro di grosse polemiche con la Nazionale nigeriana. Uno sfogo social dell’attaccante azzurro, secondo i media nigeriani, avrebbe portato alle dimissioni del ct Finidi.