Di Lorenzo, da Torino “smentiscono” Giuffredi: rivelazione a sorpresa sulla Juve

In casa Napoli tiene banco il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Le ultime sulla possibile cessione del capitano azzurro.

Le strade del Napoli e di Giovanni Di Lorenzo potrebbero dividersi in vista delle prossime settimane. Il capitano azzurro ha chiesto espressamente la cessione, motivo per il quale è in corso un braccio di ferro con la società. Il terzino azzurro è uno dei pilastri da cui vorrebbe ripartire Antonio Conte, il quale però è costretto a fare i conti con una situazione molto delicata. Dopo un primo incontro con l’entourage dell’ex Empoli, è stata ribadita ancora una volta la volontà di trasferirsi altrove.

Il rapporto tra la società e il calciatore si è “deteriorato” nel corso delle ultime settimane, motivo per il quale tanti club si son fiondati sul calciatore. Tra questi, c’è senza dubbio la Juventus di Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, vanta un ottimo rapporto con il calciatore e starebbe provando a portarlo a Torino, nonostante la smentita da parte del suo procuratore Mario Giuffredi. Nelle ultime ore, sono emersi importanti dettagli circa il futuro di Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo, la Juventus pensa ad uno scambio: le ultime sull’affare

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo a Napoli è ancora in bilico. Come riportato da “TuttoSport”, il calciatore sarebbe molto vicino alla Juventus, con la quale sarebbe pronto a firmare un importante quadriennale. Di seguito l’analisi del quotidiano sulle idee del club bianconero e non solo.

“Il Napoli, infatti, non intende mollare la presa e liberare il numero 2 della nazionale italiana a cuor leggero, anche se i dirigenti partenopei strizzano l’occhio a Federico Chiesa (nel mirino anche della Roma). Occhio quindi a un possibile scambio tra i due giocatori, che stasera saranno protagonisti e compagni di squadra contro l’Albania. La Juve, però, vorrebbe un conguaglio di 20 milioni insieme al cartellino di Di Lorenzo per dare via il via libera alla partenza di Chiesa (valutato 40 milioni dal club bianconero) in direzione Castel Volturno. Intanto, la Juventus ha già pianificato per il terzino un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno”.

Il calciatore ha palesato la propria volontà tramite le parole del proprio entourage. Infatti, Mario Giuffredi continua a sottolineare l’idea del capitano di proseguire la propria esperienza altrove. Ciononostante, però, l’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non è intenzionato a svendere uno dei suoi calciatori e proverà a guadagnare una somma importante in caso di offerta concreta da parte della Juventus.