Mercato Napoli, bomba a sorpresa dalla Francia: addio vicinissimo

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, non solo per la pianificazione degli acquisti. Un azzurro, che nella stagione passata ha deluso, è vicino alla cessione

Il nuovo mister azzurro, Antonio Conte, sin dal primo giorno in terra campana ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul da farsi. La volontà è quella di valutare il gruppo nella sua totalità, durante i prossimi ritiri estivi in programma tre meno di un mese, ma alcune gerarchie sembrano essere già state decise, soprattutto quelle del reparto offensivo. A seguito della stagione negativa vissuta dagli azzurri, c’è bisogno di un ricambio di calciatori.

Il prossimo luglio, la rosa dovrà essere alleggerita di qualche elemento, dato anche il rientro dai prestiti di diverse pedine. Tra i calciatori partenopei vicini alla cessione, nelle ultime ore, è spuntato il nome di profilo su cui il presidente Aurelio De Laurentiis puntava tanto, ma che sin qui ha deluso le aspettative.

Calciomercato Napoli, Lindstrom piace all’ Olympique Lione, trattativa avviata

In attesa di conoscere sviluppi riguardo situazioni spinose, come la cessione di Victor Osimhen e il caso Di Lorenzo, il Napoli ed il suo d.s. Giovanni Manna lavorano per sfoltire la rosa di mister Antonio Conte. Secondo quanto riportato da footmercato.net, l’Olympique Lione starebbe pensando seriamente a Jesper Lindstrom per rinforzare le corsie esterne. Il calciatore danese, che con la maglia azzurra non ha brillato, è in bilico tra permanenza e addio, con l’opzione prestito sempre viva.

I due club, nelle ultime ore, starebbero discutendo del classe 2000, e il sito francese parla di un accordo verbale tra le parti molto vicino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Questa opzione sarebbe gradita al club di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe poi trasformarsi in un obbligo di riscatto a determinate condizioni, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il trequartista, dal canto suo, avrebbe dato l’ok per trasferirsi a Lione.

Per l’OL sarebbe un colpo incredibile: Lindstrom ha deluso nella sua prima esperienza in terra partenopea, ma il nazionale danese, che lo scorso febbraio ha compiuto 24 anni, aveva conquistato gli osservatori di mezza Europa durante la sua ultima stagione in forza all’Eintracht Francoforte. In Italia le cose non sono andate per il verso giusto, complice la stagione deludente che il Napoli ha vissuto sotto la guida tecnica di 3 allenatori diversi. Jesper è pronto a rilanciarsi, e la sua prossima casa potrebbe essere il Groupama Stadium.