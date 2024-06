ESCLUSIVA- Svolta Osimhen: si sblocca il mercato del Napoli, cosa sta succedendo

Il mercato del Napoli potrebbe ricevere la sua svolta: arriva una novità riguardante la cessione di Victor Osimhen.

Il Napoli, dopo aver scelto in Antonio Conte l’allenatore per far ripartire gli azzurri dopo l’ultima disastrosa stagione, sta già entrando nel vivo nelle mosse del prossimo calciomercato. La rosa verrà sicuramente rimaneggiata, visto anche il probabile cambio tattico a cui andrà incontro.

Decisiva però per dare il via ad ogni mossa sarà la cessione di Victor Osimhen: la liquidità che serve per rinforzare la squadra dipende infatti in buona parte proprio da quest’ultima. Ci sono alcune novità che possiamo riportare al riguardo: come raccontato infatti da Marco Giordano in esclusiva per Spazionapoli.it, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti fra il procuratore del nigeriano e il direttore dell’area tecnica azzurra Giovanni Manna.

Osimhen, svolta importante: cosa sta succedendo

I segnali che arrivano dalla giornata milanese di Manna sono proprio quindi relativi alla possibilità di questa cessione, anche se non c’è ancora un accordo definitivo. Le squadre su di lui sono essenzialmente tre: Arsenal, Paris Saint Germain e Al Hilal. Ecco che però questi segnali permettono di procedere con maggiore ottimismo per gli altri obiettivi di mercato.

Si può riportare quindi anche di un incontro nella giornata di ieri fra il Napoli e gli agenti di Alessandro Buongiorno. L’incontro è stato molto importante, ma non definitivo: si sono gettate così le basi per un accordo che verrà formalizzato ad Europeo inoltrato. Diventa una strada sempre più percorribile, quindi, quella del suo acquisto. Ovviamente, la cessione di Osimhen darebbe il via libera anche per l’acquisto dell’attaccante che lo andrebbe a sostituire. I nomi che piacciono tanto al riguardo giocano entrambi nel campionato spagnolo: si tratta di Omorodion, di proprietà dell’Atletico Madrid e reduce dalla stagione all’Alaves, e Dovbyk del Girona.

Inoltre, arriverebbe anche un altro centrale. Si continua a lavorare con l’agente di Hermoso riguardo alle questioni delle commissioni, piuttosto semplici da risolvere. Quello che emana da chi sta lavorando alla trattativa è che possa volerci poco più di una settimana per capire se si è dentro o fuori dall’affare, con sensazioni comunque molto positive al riguardo. Dopo il suo compleanno del 18 giugno, potrebbe avviarsi tutto l’iter per la chiusura dell’affare. Insomma, chiusura possibile per Hermoso e strada tracciata per Buongiorno, poggiati sul presupposto fondamentale della cessione di Osimhen. Al riguardo, i contatti di ieri possono rappresentare una svolta davvero importante.