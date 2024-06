Di Lorenzo-Juventus, arriva l’annuncio di Giuffredi: rivelazione sulla trattativa

Emergono importanti retroscena riguardo la vicenda Di Lorenzo. Nella giornata odierna, l’agente del calciatore ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito

Il nome di Giovanni Di Lorenzo è tra i più chiacchierati delle ultime settimane in casa Napoli e non solo, in seguito all’annuncio del suo agente, Mario Giuffredi, che ha espresso la volontà inequivocabile del suo assistito di cambiare aria. Il laterale azzurro è intenzionato a lasciare il club di Aurelio De Laurentiis, a causa di attriti che si sono creati in seguito alla discussa sostituzione del classe ’93 nell’ultima giornata di campionato, a pochi minuti dalla fine nella gara contro il Lecce, che l’hanno esposto a pesanti fischi da parte del pubblico del Maradona.

Per il calciatore diversi club sarebbero disposti a trattare con il Napoli, tra tutti la Juventus dell’ex d.s. Cristiano Giuntoli, che fiuta l’affare in un momento delicato, per regalare alla vecchia signora uno dei terzini destri più forti in circolazione nel panorama europeo. L’agente di capitan Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che nei giorni scorsi ha parlato in prima persona con mister Antonio Conte, nella giornata odierna ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito.

Napoli, Giuffredi nega gli incontri con la Juventus per l’affare Di Lorenzo

Nelle ultime ore pare ci sia un tentativo di distensione dei nervi da parte di tutti gli attori in causa riguardo il caso Di Lorenzo. Dopo il messaggio che il capitano azzurro ha mandato tramite i propri profili social, il suo agente, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it, per placare le voci che lo vedono impegnato direttamente nella chiusura dell’affare che porterebbe il terzino alla corte di Thiago Motta:

C’è uno spiraglio per la permanenza? Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto. Ci sono molte voci sull’accordo raggiunto con la Juventus per Di Lorenzo, ma sono convinto che tutto questo trambusto nasca solo perché è stata tirata in ballo una società che si chiama Juventus. Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus e quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus. Tra l’altro, su Di Lorenzo non è escluso che possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus.

Una piccola apertura alla permanenza di Giovanni Di Lorenzo in azzurro, ma anche un chiaro segnale che ci sono diversi club sul calciatore, non solo la Juventus: sono queste le parole dell’agente Giuffredi, riguardo la delicata questione del capitano partenopeo, che tiene banco in casa Napoli da settimane.

Negati, quantomeno, i contatti con il d.s. bianconero Giuntoli. Ora, le novità maggiori si attendono ad Europeo concluso, quando Giovanni tornerà a casa e parlerà, come promesso in conferenza stampa, di tutto quello che sta accadendo ed è accaduto sin qui, mettendoci la faccia.