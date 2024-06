Contatti tra Manna e l’entourage di Dovbyk, novità sulla clausola: favorito il Napoli

Artem Dovbyk è uno degli obiettivi del Napoli per il ruolo di vice Osimhen, Manna ha incontrato l’entourage e ha avuto notizie sulla clausola.

Il calciomercato estivo non è ufficialmente cominciato, ma tutti i club hanno già iniziato manovre e trattative per rafforzare le rispettive squadre. Il Napoli sarà sicuramente tra i club che opererà di più sul mercato, avendo avviato una vera e propria rivoluzione. Gli arrivi di Giovanni Manna come nuovo direttore dell’area sportiva e Antonio Conte come nuovo allenatore, sono stati solo i primi due tasselli di una rifondazione che è appena all’inizio.

Molti calciatori sono alla fine del loro percorso in azzurro, altri invece devono rilanciare le proprie quotazioni. Tra coloro che dovrebbero salutare la compagine partenopea c’è anche Victor Osimhen, per il quale si attende una reale offerta che prevede il pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Una volta salutata la punta nigeriana, la dirigenza del Napoli si tufferà sul mercato per reperire il sostituto.

Niente clausola, tra il Girona e Dovbyk solo un accordo verbale: si può chiudere a meno di 40 milioni di euro

Il preferito di Antonio Conte resta Romelu Lukaku, che il Chelsea – proprietario del cartellino – non intende cedere in prestito. Dunque non si esclude una proposta da circa 20-25 milioni degli azzurri per l’acquisto. Qualora i Blues, che pretendono il pagamento della clausola da 43 milioni di euro, dovessero rifiutare, i partenopei sarebbero pronti a fiondarsi sull’alternativa numero 1 della lista di Manna: Artem Dovbyk.

Per il centravanti ucraino – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – c’è già stato un approccio in un incontro tra Manna e l’entourage del calciatore. Ecco quanto evidenziato:

“Manna, però, non è mica fermo, anzi: da Napoli, dopo la due giorni di riunioni e incontri insieme con Conte, s’è trasferito a Milano, mercato city, e ha ripreso i contatti diretti con l’entourage di Artem Dovbyk, in effetti l’artista del gol dell’ultima Liga: 24 reti in 36 giornate, più di ogni altro in gara, il capocannoniere della stagione con la maglia del sorprendente Girona. Il Pichici: un bel vanto. Il costo del suo cartellino è 40 milioni, la base di partenza: non una vera e propria clausola rescissoria, piuttosto la cifra scritta in calce all’accordo tra gentiluomini che i suoi agenti e il club spagnolo hanno sottoscritto nel bel mezzo dei giorni di gloria appena vissuti”.

Insomma, quella che si credeva essere una clausola rescissoria, in realtà è un accordo verbale tra gli agenti di Dovbyk e il Girona, che a questo punto potrebbe anche accettare la cessione a cifre leggermente inferiori.