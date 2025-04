Lukaku, parla l’agente: “400 gol in carriera? Io ero esaltato, lui no. Sono colpito da un aspetto”, poi l’annuncio sul futuro

Continua il magico momento di Romelu Lukaku. A tal proposito, l’agente del belga ha svelato dettagli molto importanti sul suo assistito.

L’avvento di Romelu Lukaku a Napoli si è concretizzato in estate dopo un lungo corteggiamento. Il merito è sicuramente di Antonio Conte, il quale non ha mai virato altrove (anche nei momenti più complessi). Tra il calciatore e l’allenatore c’è un rapporto ottimale, motivo per il quale l’ex Inter e Roma sta riuscendo ad esprimersi al meglio in questa stagione. A tal proposito, Federico Pastorello, agente del giocatore, ha svelato alcuni dettagli importanti.

Pastorello: “Lukaku può giocare altri cinque anni grazie al suo fisico”

Romelu Lukaku può e deve trascinare il Napoli nelle ultime giornate di campionato. L’attaccante belga dopo un periodo di ambientamento “complesso”, è riuscito a trovare la miglior forma fisica settimana dopo settimana. Le reti in campionato sono undici, ma il belga non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Proprio contro il Milan, nell’ultima uscita del Napoli, è arrivata una marcatura pesante ma al tempo stesso speciale. Romelu Lukaku ha raggiunto quota 400 gol in carriera, motivo il quale è arrivato il commento del suo agente. A tal proposito Federico Pastorello ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Mattino” analizzando diversi temi legati al suo assistito. Di seguito le sue parole.