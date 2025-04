Infortunio in casa Napoli, ora Conte trema: un titolatissimo è a rischio!

In casa Napoli c’è grandissima apprensione sul fronte infortuni. Un titolatissimo potrebbe sarebbe a forte rischio.

La stagione sta per volgere al termine, ma in casa Napoli la posta in palio è ancora altissima. Il club azzurro, dopo settimane difficili, è riuscito a battere il Milan nel big match andato in scena al Maradona. Dopo la vittoria, le speranze dei tifosi e della squadra son diventate sempre maggiori, anche se il gap con l‘Inter resta di tre punti. Per effettuare il possibile sorpasso, Antonio Conte avrà bisogno dell’aiuto dei suoi uomini chiave. Tra questi, però, ci sarebbe un titolarissimo che potrebbe finire ai box.

Anguissa a rischio ricadute: ora il Napoli trema

Antonio Conte vanta uomini di grande livello, anche se alternative presenti in rosa non lasciano tranquillo il tecnico. Quest’ultimo, dispone di alcuni titolari inamovibili i quali son diventati semplicemente “pedine intoccabili”. Nelle ultime settimane, però, l’allenatore è stato costretto a fare i conti con alcuni infortuni che potrebbero ripresentarsi a stretto giro.

Ad oggi, maggior parte dell’attenzione sarebbe focalizzata su Frank Zambo Anguissa. Il calciatore ha rimediato un problema muscolare prima dello scontro diretto contro l’Inter, ma nonostante siano passate alcune settimane la situazione resta “complessa”.

Come riportato da “Il Mattino” è fissata per oggi la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Prima di lavorare sul campo, però, Antonio Conte aspetta un responso da parte del Dottor. Canonico. Ad oggi, la forma fisica di Anguissa non è al meglio, motivo per il quale il rischio di ricadute è molto alto. A tal proposito, lo staff avrebbe optato per una piano d’allenamento personalizzato, provando così ad evitare qualsiasi tipo di problema.