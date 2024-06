Lukaku al Napoli, no al prestito: De Laurentiis prepara l’offerta al Chelsea! I dettagli

Il calciomercato del Napoli sta per prendere il via, con il club azzurro che si sta muovendo per l’acquisto di Lukaku dal Chelsea.

La nuova era in casa Napoli ha finalmente preso corpo. Dopo gli arrivi di Giovanni Manna come capo dell’area sportiva e Antonio Conte come nuovo allenatore, la squadra azzurra è pronta a ripartire, lasciandosi alle spalle la pessima stagione appena conclusa. L’annuncio del nuovo tecnico ha generato tantissimo entusiasmo tra la tifoseria napoletana, dove tutti sono convinti si possa tornare a lottare immediatamente per il vertice della classifica di Serie A.

Ovviamente sarà fondamentale anche accontentare l’allenatore sulle sue richieste di mercato. Costruire una squadra che corrisponda alle esigenze di Conte deve essere una missione da non fallire per De Laurentiis e il Napoli in generale. Uno degli obiettivi resta reperire il sostituto di Victor Osimhen, che resta in odore di cessione.

Mercato Napoli, De Laurentiis pronto ad offrire oltre 20 milioni per acquistare Lukaku dal Chelsea

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in tal senso, fornisce dei succosi dettagli sul possibile acquisto da parte del Napoli di Romelu Lukaku dal Chelsea. Ecco quanto evidenziato: