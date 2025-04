“Il patto è stato rotto”, il Corriere del Mezzogiorno sgancia la bomba sul futuro di Conte: sarà addio al Napoli?

Sono giorni molto caldi in casa Napoli in chiave Scudetto e non solo. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul possibile futuro di Antonio Conte.

Antonio Conte resterà al Napoli? Rispondere oggi è molto complesso, anche se ipotizzare un suo possibile addio resta molto difficile da comprendere. La stagione procede al meglio, il rapporto con i calciatori è ottimo, quindi la permanenza del tecnico appare scontata. In realtà, però, non sarebbe così. A mettere in “crisi” il tecnico sarebbero i rapporti e le scelte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale paga alcune decisioni sbagliate prese negli ultimi mesi.

Conte-Napoli, sarà addio a fine stagione? La ricostruzione del CDM

Il futuro di Antonio Conte continua ad essere in bilico, forse più del previsto. L’allenatore azzurro è reduce da un campionato molto esaltante, motivo per il quale parlare di addio al Napoli dovrebbe essere quantomeno “sciocco”. In realtà, però, la situazione sarebbe più delicata del previsto.

Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” in un articolo firmato da Vittorio Zambardino, la permanenza di Antonio Conte a Napoli non sarebbe affatto scontata. L’allenatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma ad oggi del “matrimonio” non esiste neppure l’ombra. A convincere il tecnico l’estate scorsa è stata la volontà del presidente nell’affidargli una gestione completa, la quale però potrebbe esser stata minata negli ultimi mesi.

Nell’occhio del ciclone, seppure a distanza di mesi, continuerebbe ad esserci la sessione invernale di calciomercato. Quest’ultima, ha privato Antonio Conte del giocatore di maggior qualità, ovviamente Khvicha Kvaratskhelia che però non è stato rimpiazzato al meglio. Infatti, i malumori nascerebbero dall’approdo di Noah Okafor in Campania. Tali problematiche avrebbero “rotto il patto” tra Conte e De Laurentiis come sottolineato nuovamente da “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Preoccupano i malumori di Conte: possibile addio al Napoli? Le ipotesi

La posizione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non è affatto salda. Tale affermazione, viene solitamente usata quando i risultati sono altalenanti, ma questa volta il discorso è completamente diverso. Gli azzurri occupano la seconda posizione in classifica, con un distacco di soli tre punti dall‘Inter e quindi in piena corsa Scudetto.

A complicare le cose, però, sarebbe il rapporto (probabilmente compromesso) sempre secondo il quotidiano sopracitato tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. I due, che soli pochi mesi fa si stringevano la mano durante la presentazione ufficiale, potrebbero incredibilmente dirsi addio al termine della stagione. Ad oggi, la situazione appare “strana”, ma una volta terminata la stagione sarà possibile capire finalmente la volontà del tecnico salentino.

