Nuovo Centro Sportivo, arriva la conferma definitiva: i tifosi possono sognare!

In casa Napoli si continua a lavorare al futuro. Ad oggi, uno dei temi più caldi è quello legato al nuovo Centro Sportivo.

L’avvento di Antonio Conte a Napoli ha ridato al club e ai giocatori la giusta ambizione. L’allenatore italiano è un vincente, motivo per il quale riesce a tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Per rendere ancor più grande la società servirà senza dubbio l’aiuto del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale sarebbe pronto a cambiare la storia. Non a caso, da ormai diverse settimane, si parla della possibile costruzione di un nuovo Centro Sportivo. Nelle ultime ore, sarebbe arrivata la conferma definitiva per quel che riguarda il luogo dove sorgerà l’impianto.

De Laurentiis ha scelto Qualiano: ecco dove sorgerà il Centro Sportivo

Sta per iniziare una nuova era in casa Napoli. Dopo lo Scudetto ottenuto nel 2023 e il successivo avvento di Antonio Conte, il patron azzurro ha scelto di rendere grande il club non solo sul rettangolo verde. Da sempre, uno dei temi più caldi in Campania è legato alle infrastrutture. A risolvere tale situazione, ci starebbe pensando Aurelio De Laurentiis, il quale sarebbe pronto a costruire un nuovo Centro Sportivo per il suo club.

La situazione non è affatto semplice, ancor più perché sarà necessario scegliere il luogo adatto. In realtà, però, nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerata che avrebbe fatto aumentare le speranze dei tifosi. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” ad oggi la zona più accreditata per la costruzione è Qualiano, comune in provincia di Napoli.

Una volta scelta la zona, sarà necessario trovare l’accordo per l’acquisto e poi si procederà alla costruzione del nuovo Centro Sportivo. Quest’ultimo, sarà ovviamente innovativo e permetterà al Napoli di paragonarsi ai top club europei. Infatti, all’interno della struttura dovrebbe esser presente anche un campo destinato alla Primavera idoneo anche per la Youth League.

De Laurentiis rifà il look al Napoli: la decisione

Il tema legato al nuovo Centro Sportivo non nasce certamente oggi. Da diverso tempo, infatti, il presidente del Napoli starebbe sondando la possibilità di regalare al club infrastrutture ad hoc. Tale decisione, ovviamente, risulterebbe essere molto importante anche ai fini del rapporto con Antonio Conte.

Alcune settimane fa, infatti, fu lo stesso allenatore del Napoli a palesare la necessità di avere a disposizione delle infrastrutture adeguate. Tale appello sarebbe stato accolto alla grande da Aurelio De Laurentiis, il quale starebbe dando una nettissima accelerata alla trattativa con i proprietari dei terreni.