Caso Osimhen, dall’Inghilterra arriva la sentenza: brusca frenata per l’addio

Si rende complicata la cessione del bomber nigeriano, l’annuncio proveniente dall’Inghilterra preoccupa la società.

Il Napoli targato Antonio Conte si avvicina alla prossima stagione, gli azzurri sono pronti a rialzarsi dopo la pessima annata conclusa in decima posizione. Il campionato 2024/2025 regalerà tante sorprese ai tifosi partenopei, curiosi di veder scendere in campo i propri beniamini. Tuttavia, c’è un giocatore che con molta probabilità non apparirà al Diego Armando Maradona e stiamo parlando, senza alcun dubbio, di Victor Osimhen. Il bomber africano è pronto a salutare il Napoli per compiere un importante passo in avanti, si attendono club disposti a pagare la clausola rescissoria.

Proprio quest’ultima, però, preoccupa decisamente le società interessate all’ex Lille: i 130 milioni frenano la partenza, la sentenza giunge direttamente dall’Inghilterra.

Napoli, le pretendenti di Osimhen spaventate dalla clausola: la situazione

Victor Osimhen, si sa, è tra gli attaccanti più importanti sul mercato. Dopo esser cresciuto in maniera esponenziale in maglia azzurra, il centravanti è pronto a trasferirsi in un top club europeo. Tuttavia, come riferito dalla redazione di Sky Sports, le società interessate al bomber mascherato sono spaventate dalla maestosa cifra di 130 milioni di euro, necessaria a liberarlo. Di seguito quanto si legge:

“Tutti i migliori club si sono interessati, compreso il Chelsea, ma a un prezzo così alto ci sono poche società disposte a spendere quella cifra e la maggior parte ha già il proprio centravanti”.

Questa la sentenza utile a riassumere la situazione dell’attaccante che potrebbe preoccupare il Napoli, in attesa del pagamento della clausola per finanziare le operazioni in entrata.

Una speranza è data dal Paris Saint Germain che potrebbe scegliere di puntare su Osimhen per sopperire alla partenza di Kylian Mbappé, ma i francesi non si sono ancora fiondati sul giocatore nonostante la cessione ufficiale dell’ex Monaco. I tifosi attendono di conoscere nuovi sviluppi riguardanti la vicenda VO9, in molti non nascondono la fantasia di veder Osimhen essere allenato da Conte. D’altra parte, una grande rappresentanza di supporters partenopei intende separarsi dal nigeriano in seguito alle spiacevoli vicende extra campo occorse nella nefasta annata. Il futuro è pero tutto da scrivere e al momento avanzano a piccoli passi le possibilità della permanenza. Molto difficile, infatti, immaginare che Aurelio De Laurentiis decida di abbassare le pretese per lasciar partire il classe ’98. Brusca frenata per l’addio del famelico campione, la sentenza proveniente dall’Inghilterra potrebbe pesare come un macigno per le casse del Napoli.