News SSC Napoli, nuovo incontro Conte-ADL: cosa si sono detti

Antonio Conte si sta sempre più integrando nell’ambiente partenopeo: nuovo incontro con De Laurentiis per parlare del progetto.

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli ha avuto degli effetti a dir poco assurdi. L’ex Juve ed Inter è stato accolto favorevolmente dai tifosi azzurri, felici per l’arrivo di un allenatore con la sua esperienza e qualità. De Laurentiis gli ha consegnato le chiavi dello spogliatoio che dovrà saper gestire e in termini fisici ma soprattutto sul piano mentale.

Le difficoltà della stagione appena conclusa hanno messo in mostra un Napoli fragile che non ha mai avuto la forza di reagire. Conte è pronto ad imporsi anche in chiave mercato in entrata ed in uscita. Nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto al capitano Di Lorenzo di restare sotto l’ombra del Vesuvio: l’ex Empoli ha ringraziato ma ha deciso di voler lasciare il capoluogo campano.

In attacco Victor Osimhen molto probabilmente andrà via ed al suo posto sarebbe pronto Romelu Lukaku che non ha nascosto, recentemente, tutta la sua stima per Antonio Conte. Allenatore con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 2020/21. Intanto, nella giornata di ieri, il presidente insieme ad altri vertici del club partenopeo ha incontrato a cena proprio il nuovo mister del Napoli.

Conte vuole conoscere ogni singolo dettaglio: i temi dell’incontro

Per avviare il progetto di ricostruzione, Antonio Conte avrebbe il desiderio di conoscere ogni singolo elemento che potrebbe risultare decisivo ai fini dell’obiettivo che il Napoli si pone di raggiungere. Il tecnico leccese, infatti, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, avrebbe incontrato nuovamente il presidente De Laurentiis insieme a Chiavelli, Manna e altri vertici della società.

I vari temi trattati riguardano le strutture, la squadra, i ritiri, le prospettive, il futuro, il panorama mozzafiato che si ammira da quelle parti e in questo periodo come non mai si è intavolata una discussione anche per il mercato. Una cena come opportunità di confronto che permette la massima trasparenza tra le due parti così da consolidare il rapporto tra club e allenatore.

L’era Conte è ormai iniziata: nella mattinata di ieri, infatti, il mister è arrivato in hotel, ha avuto una lunga riunione con il direttore sportivo Giovanni Manna e parte del suo staff. In seguito è andato a Castel Volturno dove è rimasto per quasi quattro ore. Segnali molto positivi che certificano il fatto che Conte è già pronto a mettersi a lavoro.